Espectáculos

Hospitalizan a Emiliano Aguilar: Esto Sabemos del Estado de Salud del Rapero Mexicano

El equipo de Emiliano Aguilar informó que el rapero suspendía sus próximas presentaciones debido a que se encuentra hospitalizado

Emiliano AguilarHospitalizan a rapero Emiliano Aguilar. Foto: Facebook

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+