Hospitalizan a Emiliano Aguilar: Esto Sabemos del Estado de Salud del Rapero Mexicano

Emiliano Aguilar se encuentra hospitalizado, según dio a conocer su equipo. En un comunicado, se señala que el rapero se ha visto forzado a cancelar sus próximas presentaciones y compromisos públicos por temas de salud.

En el texto firmado por la representante Patricia Reyes se lee: “Su estado de salud es delicado y atraviesa episodios de ansiedad. En este momento, su prioridad es recibir la atención necesaria y enfocarse en su bienestar y recuperación”.

Adicionalmente, ha sido borrada la cuenta de Instagram del autor de “Soy el vato”. El comunicado también señala:

“Agradecemos la comprensión, el respeto y el apoyo del público, los medios de comunicación, promotores y organizadores durante este periodo. Cualquier actualización sobre sus próximas actividades se dará a conocer oportunamente a través de sus canales oficiales”.

En los últimos días el hijo de Pepe Aguilar ha estado en medio de la controversia después de que Gala Montes revelara que sostuvo una relación con el rapero. A través de sus redes sociales, la exparticipante de La Casa de los Famosos dijo que no había tenido una experiencia agradable con Emilia Aguilar y que él la dejó plantada en Los Ángeles.

La actriz también mencionó que el rapero no estaba contento con la amistad que ella sostenía con Icho Van, su expareja. “Emiliano y yo salimos, pero pues qué crees, no se pudo, no se puede con él”, dijo Gala Montes.

Posteriormente, la actriz ofreció una disculpa pública a Emiliano Aguilar por sus dichos.

“Emiliano, discúlpame si estás viendo esto, algún día lo haré en persona, sé que este no es el lugar, pero me arrepiento de haber dicho eso. Estaba muy enojada, me hiciste daño y es lo único que puedo decir”, contó.

Aunque algunos fans han relacionado la situación de salud de Emiliano Aguilar con los dichos de Gala Montes, hasta el momento ningún representante ha señalado que ambos hechos estén vinculados.