Emiliano Aguilar se Va Contra Arcángel por Defender la Conquista

La polémica por las declaraciones de Arcángel sobre la conquista española aún no termina, y ahora sumó una reacción inesperada: la de Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, quien lanzó un fuerte mensaje contra el cantante puertorriqueño tras considerar ofensivas sus palabras sobre la colonización en América Latina.

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Todo comenzó después de que Arcángel se volviera viral por un discurso pronunciado durante un concierto en Madrid, donde rechazó la idea de que España deba disculparse por la conquista. Sus comentarios generaron un intenso debate en redes sociales y provocaron reacciones divididas entre usuarios y figuras públicas.

¿Qué dijo Emiliano Aguilar?

Entre quienes respondieron estuvo Emiliano Aguilar, quien utilizó sus redes sociales para mostrar su molestia y defender a México. El cantante publicó varios videos con un tono frontal y lanzó una advertencia directa al reguetonero.

Emiliano exigió respeto y señaló que no estaba de acuerdo con las declaraciones del artista.

La controversia escaló cuando el mexicano publicó un segundo video con comentarios todavía más duros, reiterando su apoyo a México y a Latinoamérica. Su respuesta se convirtió en uno de los temas más comentados alrededor de la polémica.

Las disculpas de Arcángel

Tras el revuelo, Arcángel compartió un mensaje para aclarar su postura y aseguró que su intención no era faltar al respeto a los pueblos originarios ni generar división. El cantante afirmó que reconoce tanto las heridas históricas como el legado cultural derivado de ese periodo y sostuvo que su mensaje buscaba hablar desde el respeto y la unión.

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