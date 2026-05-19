Cancelan a Arcángel: ¿Qué Dijo sobre la Conquista Española? Ya Ofreció Disculpas tras Funa

El reguetonero puertorriqueño Arcángel se convirtió en objeto de críticas en redes tras defender la conquista española y rechazar que España debería disculparse con América Latina por la colonización.

Estos comentarios, que al parecer eran inofensivos para el cantante fueron realizados en un concierto.

Pero lejos de pasar inadvertidos, la respuesta de sus fans fue fulminante: miles de usuarios exigieron cancelar sus shows, llamaron al boicot y le lanzaron advertencias tan directas como un rotundo “ni pises México”.

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¿Qué pasó con Arcángel?

El lío estalló durante su gira en Madrid, donde el artista soltó un discurso que no tardó en hacerse viral en TikTok, X e Instagram. En sus declaraciones, aseguró que España “no tiene que pedirle disculpas a nadie” y defendió a capa y espada el legado hispano en la región. Por si fuera poco, remató diciendo que los españoles "nos enseñaron a hablar" y que los latinoamericanos deberían considerarse “hispanoamericanos”.

Algunas personas interpretaron sus palabras como una forma de restarle peso al impacto real y a la violencia de la conquista. La ola de indignación creció con fuerza, sobre todo entre el público latinoamericano, que no tardó en acusar al cantante de ignorar la historia, el sufrimiento de los pueblos originarios y las heridas que dejó la época colonial.

Con los días, la tensión escaló hasta transformarse en una "funa" que llevó al cantante a ofrecer disculpas.

Las disculpas de Arcángel

Tras varios días bajo la crítica, Arcángel dio la cara con un mensaje para matizar sus palabras y pedir disculpas. El intérprete aseguró que jamás quiso faltar al respeto a nadie y argumentó que simplemente compartió una opinión muy personal que terminó malinterpretándose.

En un comunicado, el artista aclaró que su comentario “siempre fue desde el respeto” y pidió perdón a quienes se sintieron heridos. También subrayó que en ningún momento pretendió minimizar el dolor histórico de los pueblos ni crear divisiones entre los países de Latinoamérica.

Aunque el cantante intentó calmar las aguas, el debate sigue ahí. Mientras una parte de sus seguidores aceptó las disculpas, otra buena cantidad de usuarios cree que el pronunciamiento llegó tarde y solo por la presión de ver su carrera y sus conciertos en riesgo.

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