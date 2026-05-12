Arcángel Defiende a España por la Conquista: "Llegó Esta Gente y Nos Pusieron a Hablar"

El reguetonero Arcángel causó polémica al defender públicamente a España durante un concierto en Madrid y rechazar las exigencias de disculpas por la conquista de América.

Durante su presentación en el Movistar Arena como parte de su gira “La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario”, el cantante detuvo el show para hablar sobre la relación histórica entre España y Latinoamérica.

Frente a miles de asistentes, aseguró sentirse orgulloso de la “madre patria” y criticó a quienes consideran que España debería pedir perdón por el periodo colonial.

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¿Qué dijo Arcángel sobre la Conquista de América?

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando dijo: “Nosotros éramos indios. Llegó esta gente y nos pusieron a hablar y a valer”, frase que fue captada en video por asistentes y que después se viralizó en redes sociales.

El artista también defendió el legado español argumentando que durante la colonización se construyeron calles, escuelas e iglesias. Además, aseguró que no imagina hablar otro idioma distinto al español y afirmó sentirse orgulloso de compartir esa lengua.

Las declaraciones provocaron reacciones encontradas.

Mientras algunos respaldaron su postura y defendieron su libertad de expresión, otros criticaron que minimizara las consecuencias históricas de la colonización y señalaron que sus comentarios carecen de contexto histórico.

La controversia surge en medio de un contexto político tenso entre México y España, especialmente tras la visitia de Isabel Díaz Ayuso al país para rendir homenaje a Hernán Cortés, y recientes discusiones públicas sobre la memoria histórica y la Conquista.

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