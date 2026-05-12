'Su Voz no Es la Nuestra': Mägo de Oz Pide Perdón a México Tras la Visita de Isabel Díaz Ayuso

La banda española Mägo de Oz sorprendió a sus seguidores mexicanos luego de publicar un mensaje en redes sociales en el que pidió disculpas a México tras la polémica visita de Isabel Díaz Ayuso, quien en días recientes desató controversia por sus declaraciones sobre la Conquista y la figura de Hernán Cortés.

El mensaje fue firmado por Txus di Fellatio, fundador y baterista de la agrupación, quien aseguró hablar “con el corazón dividido” debido al cariño y agradecimiento que siente hacia México, país donde la banda ha construido una sólida base de fans durante décadas.

“Su voz no es la nuestra”, escribió el músico al deslindarse de los comentarios realizados por Ayuso durante su gira en territorio mexicano. En el comunicado, Mägo de Oz criticó que se hiciera “apología de figuras históricas que representan dolor y conquista”, en referencia a las declaraciones de la política española sobre Hernán Cortés.

"Una provocación innecesaria"

La agrupación también señaló que reivindicar la figura del conquistador español resulta “una provocación innecesaria” y una falta de respeto para la memoria histórica de México. Además, defendieron que la relación entre ambos países debe construirse desde “la humildad y el aprendizaje mutuo”.

En el texto, la banda recordó el papel que México tuvo para miles de españoles exiliados durante el franquismo, afirmando que existe una “deuda eterna” con el país latinoamericano. “México abrió los brazos cuando el fascismo expulsaba a muchos de nuestra tierra”, expresó el grupo.

La carta rápidamente se viralizó en redes sociales y fue compartida miles de veces por usuarios que celebraron la postura del grupo de folk metal.

La polémica surgió tras la visita de Isabel Díaz Ayuso a México, donde protagonizó varios desencuentros políticos y generó críticas por defender públicamente la herencia de Hernán Cortés durante algunos eventos oficiales y culturales. Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el viaje como “fallido”.

Curiosamente, mientras la controversia crecía, Mägo de Oz continuó demostrando el fuerte vínculo que mantiene con el público mexicano. Hace apenas unos días, la agrupación reunió a más de 25 mil personas durante su presentación en la Feria Nacional de San Marcos 2026.

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