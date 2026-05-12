No Pudo Contener las Lágrimas: El Motivo por el Que Andrea Legarreta Lloró por su Hija Nina

Andrea Legarreta no pudo contener las lágrimas al hablar del nuevo paso que dará su hija menor, Nina Rubín, quien dejará México para estudiar actuación en Londres.

La conductora de “Hoy” confesó que, aunque siente un enorme orgullo por el logro de su hija, también vive emociones encontradas por la distancia que pronto las separará.

De acuerdo con Andrea, Nina fue aceptada en una reconocida escuela de arte y actuación en Inglaterra después de pasar por un exigente proceso de selección. La joven envió monólogos en inglés, realizó varias audiciones y posteriormente viajó a Londres para presentar pruebas presenciales junto a Erik Rubín y su familia.

"Hemos llorado tanto"

La conductora relató que la noticia la hizo llorar de emoción y nerviosismo, pues su hija comenzará una nueva etapa lejos de casa. “He llorado… hemos llorado tanto”, expresó Andrea al hablar del orgullo que siente por Nina y del temor natural que implica verla partir.

Además, Legarreta defendió el esfuerzo y talento de su hija ante quienes suelen atribuir sus logros a la fama de su familia. La presentadora aseguró que Nina consiguió su lugar gracias a su preparación, valentía y dedicación personal.

En entrevistas recientes, Andrea también reconoció que será complicado adaptarse a la ausencia de Nina en casa, ya que siempre ha mantenido una relación muy cercana con sus dos hijas, Mía y Nina Rubín.

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