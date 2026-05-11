Entre Críticas, Amaia Montero Hace Fuerte Confesión en su Regreso con La Oreja de Van Gogh

El esperado regreso de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh estuvo marcado por la emoción, la nostalgia y también por las críticas.

Usuarios de redes viralizaron fragmentos del arranque de la gira de la agrupación española en Bilbao con críticas hacia el desempeño vocal de Montero.

Sin embargo, las opiniones quedaron en segundo término después de que la cantante hiciera una fuerte confesión sobre el complicado momento personal que vivió antes de volver a los escenarios.

VIDEO: ¡Esperaba que llegaras con Rosas! Amaia Montero Vuelve a "La Oreja de Van Gogh"

¿Qué dijo Amaia Montero?

Frente a miles de fans, Amaia reconoció que hubo una etapa en la que pensó que jamás volvería a cantar en vivo.

“Hubo momentos en los que pensé que nunca volvería a pisar un escenario”, expresó durante el concierto, donde también aseguró que llegó a bajar “al mismísimo infierno”.

Las palabras de la intérprete conmovieron a sus seguidores, especialmente porque en los últimos años la artista había hablado públicamente sobre los problemas emocionales y de salud mental que enfrentó tras alejarse de la música.

Según reportes recientes, Amaia atravesó una etapa de ansiedad, estrés y oscuridad emocional antes de retomar su carrera artística.

Las críticas

Las fallas vocales y problemas de afinación durante el concierto inaugural de la gira no solo fueron retomados por fans. Incluso, algunos medios españoles señalaron que hubo inconvenientes técnicos de sonido que afectaron parte de la presentación.

A pesar de ello, gran parte del público defendió a la cantante y celebró verla nuevamente al frente de la agrupación después de casi dos décadas fuera del grupo. El regreso de Amaia marca una nueva etapa para la banda, luego de la salida de Leire Martínez en 2024 y del anuncio oficial del reencuentro con la vocalista original en 2025.

Durante el show, la agrupación interpretó clásicos como “Rosas”, “La Playa” y “Puedes Contar Conmigo”, además de nuevas canciones de esta etapa. Amaia también se sinceró con el público al admitir que una de sus interpretaciones “salió fatal”, comentario que fue recibido con aplausos y muestras de apoyo de los asistentes.

Aunque las críticas han generado debate entre fans, el regreso de Amaia Montero se ha convertido en uno de los acontecimientos musicales más comentados del año en España y en Latinoamérica, donde la base de seguidores del grupo es bastante amplia.

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