Dua Lipa Demanda a Samsung por Uso Indebido de su Imagen

La cantante británica Dua Lipa presentó una demanda multimillonaria contra Samsung por el presunto uso no autorizado de su imagen en cajas de televisores comercializados en Estados Unidos.

La artista reclama al menos 15 millones de dólares por daños y acusa a la empresa tecnológica de aprovechar su popularidad para impulsar ventas sin su consentimiento.

¿Qué pasa entre Dua Lipa y Samsung?

De acuerdo con la denuncia presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California, Samsung habría utilizado una fotografía de Dua Lipa tomada detrás del escenario del festival Austin City Limits 2024 en los empaques de sus televisores entre 2025 y 2026. Según el documento legal, la cantante posee los derechos de autor de esa imagen y nunca autorizó su uso comercial.

La intérprete de “Houdini” sostiene que la compañía creó la falsa impresión de que existía una relación comercial o patrocinio entre ella y la marca. En la demanda también se incluyen capturas de publicaciones en redes sociales donde algunos usuarios aseguraban que comprarían los televisores por la presencia de la artista en las cajas, argumento que su equipo legal utiliza para demostrar el impacto comercial de la imagen.

Según los abogados de Dua Lipa, la cantante descubrió el uso de la fotografía en junio de 2025 y desde entonces pidió a Samsung detener la distribución del material. Sin embargo, la empresa supuestamente ignoró las solicitudes y continuó comercializando los productos. El equipo legal calificó la respuesta de la compañía como “desdeñosa” y aseguró que la conducta fue deliberada.

La demanda incluye acusaciones por infracción de derechos de autor, violación de marca registrada, uso indebido de identidad y vulneración de los derechos de imagen contemplados en la legislación de California y en la Ley Lanham de Estados Unidos. Además de la compensación económica, la artista busca una orden judicial que obligue a Samsung a dejar de utilizar la fotografía en cualquier campaña o empaque futuro.

Hasta el momento, Samsung no ha emitido comentarios públicos sobre el caso.

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