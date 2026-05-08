Paulina Rubio y Colate: Estas Son las Claves de la Batalla Judicial por su Hijo Andrea Nicolás

La disputa legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera "Colate" volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de nuevas declaraciones, acusaciones y testimonios relacionados con la custodia de su hijo Andrea Nicolás.

El proceso, que se desarrolla en una corte de Florida, ha sumado versiones encontradas sobre la crianza del menor, supuestos episodios de violencia y hasta acusaciones de consumo de marihuana.

De acuerdo con información difundida por distintos medios internacionales, el juicio ya concluyó su fase de interrogatorios y actualmente se espera que la jueza determine las medidas que seguirán respecto a la custodia y convivencia del hijo de la expareja.

¿Por qué están peleando Paulina Rubio y Colate?

La batalla legal entre la intérprete de “Ni una sola palabra” y el empresario español lleva más de una década, aunque en los últimos meses tomó un nuevo giro. Según reportes, Colate busca obtener mayores derechos sobre la custodia y convivencia de Andrea Nicolás, argumentando presuntos problemas en el entorno familiar de la cantante.

Durante las audiencias recientes, el empresario aseguró que la relación con Paulina Rubio estuvo marcada por episodios complicados e incluso declaró que supuestamente fue agredido físicamente durante su matrimonio.

Además, uno de los momentos más polémicos surgió luego de que trascendiera que el menor habría mencionado en la corte supuestos episodios relacionados con consumo de marihuana por parte de su madre.

Paulina Rubio responde: “Mis hijos son mi prioridad”

En medio del proceso judicial, Paulina Rubio rompió el silencio y defendió públicamente su papel como madre. Mediante un comunicado, la cantante aseguró que sus hijos “siempre serán su prioridad” y dejó entrever que continuará luchando legalmente para proteger a su familia.

La “Chica Dorada” también compartió un mensaje en redes sociales donde habló sobre la importancia de la verdad y la fortaleza en tiempos difíciles, publicación que muchos interpretaron como una referencia directa al juicio con Colate.

La defensa de Colate niega intereses económicos

Otro de los puntos que generó controversia fue la versión de que Colate recibiría una pensión millonaria relacionada con el proceso. Sin embargo, la abogada del empresario negó esas acusaciones y aseguró que él no depende económicamente de Paulina Rubio.

La representante legal también insistió en que el caso gira alrededor del bienestar del menor y no de beneficios financieros.

¿Qué sigue en el juicio?

Tras concluir la fase de interrogatorios, el caso entrará en una etapa de análisis judicial donde se revisarán testimonios, pruebas y evaluaciones relacionadas con la vida familiar del menor.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer una resolución definitiva, pero el proceso continúa generando atención mediática debido al nivel de las acusaciones y a la exposición pública de la relación entre Paulina y Colate.

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