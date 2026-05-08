El Mundial 2026 Tendrá Tres Inauguraciones con Maná, Belinda y más Artistas de Cada País

La FIFA prepara un arranque histórico para la Copa del Mundo 2026. Por primera vez, el torneo contará con tres ceremonias inaugurales, una en cada país sede: México, Estados Unidos y Canadá, con artistas internacionales y locales encabezando los espectáculos musicales.

México será el primer país en abrir el Mundial el próximo 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, durante el partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

En México, la inauguración correrá a cargo de Maná, Belinda y Los Ángeles Azules

De acuerdo con reportes de The Athletic y The New York Times, el show en México tendrá una duración aproximada de 16 minutos y contará con la participación de Maná, Belinda, Alejandro Fernández y Los Ángeles Azules. Además, también participaría la cantante sudafricana Tyla como parte de la representación del país rival de México en el debut mundialista.

La FIFA busca replicar el impacto de los espectáculos del Super Bowl con shows más cortos pero cargados de música, cultura y entretenimiento para cada nación anfitriona.

Estados Unidos apostará por Katy Perry y Lisa de BLACKPINK

El 12 de junio, un día después del arranque en México, Estados Unidos celebrará su propia inauguración en el SoFi Stadium de Los Ángeles antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay.

La ceremonia estaría encabezada por Katy Perry junto al rapero Future, el DJ Sanjoy, Lisa y la cantante paraguaya Marilina Bogado.

Además, otros artistas internacionales como J Balvin, Danny Ocean y Anitta también formarían parte de algunos eventos relacionados con el torneo.

Canadá tendrá una ceremonia con Michael Bublé y Alanis Morissette

Canadá también tendrá su propia inauguración el 12 de junio durante el partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en Toronto.

El espectáculo contará con figuras canadienses como Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara.

La edición 2026 marcará un precedente para la Copa del Mundo al combinar futbol, música y espectáculos simultáneos en tres países distintos, en un formato nunca antes visto en la historia del torneo.

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