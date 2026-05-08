¿Cuándo es el Tecate Emblema 2026? Fechas, Horarios por Día y Cartel del Sábado y Domingo
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Tecate Emblema 2026 reveló los horarios oficiales del sábado 16 y domingo 17 de mayo. Consulta a qué hora se presentarán Jonas Brothers, Louis Tomlinson, Gloria Trevi, Kenia OS, Sech y más artistas.
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El festival Tecate Emblema 2026 ya reveló los horarios oficiales de sus escenarios para el sábado y domingo, por lo que las y los asistentes ya pueden comenzar a planear qué artistas verán durante el fin de semana.
El evento contará con presentaciones de artistas internacionales y nacionales como Jonas Brothers, Louis Tomlinson, Gloria Trevi, Kenia OS, Paris Hilton, Sech, HA*ASH, Zara Larsson y más.
¿Cuándo es el Tecate Emblema?
El festival se celebrará los días sábado 16 y domingo 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.
Aquí te dejamos los horarios completos por día y escenario.
Horarios Tecate Emblema 2026: Sábado 16 de mayo
Tecate Main Stage
Juan Duque — 15:40 a 16:30
Christian Chávez — 17:00 a 17:50
Orville Peck — 18:10 a 19:20
Cazzu — 20:00 a 21:20
Louis Tomlinson — 21:50 a 23:20
Jonas Brothers — 00:00 a 1:30
Park Stage
Anasof — 15:30 a 16:10
Faz — 16:30 a 17:10
Along — 17:50 a 18:30
Hercules & Love Affair — 19:30 a 20:10
Mika — 21:05 a 22:05
LP — 23:00 a 00:00
Lost Frequencies — 00:40 a 2:00
Dream Stage
Joaquina — 16:00 a 16:50
Ivana — 17:20 a 18:10
Bruses — 18:40 a 19:40
Jot Dog — 20:10 a 21:10
RuPaul — 21:50 a 23:00
Flamingo Tutú — 23:30 a 00:45
Horarios Tecate Emblema 2026: Domingo 17 de mayo
Tecate Main Stage
Juliana — 15:40 a 16:30
Sech — 17:00 a 17:50
HA*ASH — 18:10 a 19:20
Gloria Trevi — 20:00 a 21:20
Kenia OS — 22:10 a 23:52
Paris Hilton — 00:30 a 1:50
Park Stage
Manú — 15:30 a 16:10
Emjay — 16:50 a 17:30
Música para Volar Juntos — 18:00 a 18:40
Santos Bravos — 19:20 a 19:50
Zara Larsson — 20:50 a 21:50
NSQK — 23:00 a 00:00
Bautista — 00:40 a 2:00
Dream Stage
Alan Navarro — 16:00 a 16:50
Alanis Yuki — 17:20 a 18:10
Lola Índigo — 18:40 a 19:40
Pedro Sampaio — 20:10 a 21:10
Gottmik — 21:40 a 22:50
Rafa Pabón — 00:00 a 00:40
Con estos horarios oficiales, las y los fans ya pueden organizar sus recorridos entre escenarios y prepararse para los posibles empalmes entre algunos de los artistas más esperados del festival.
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