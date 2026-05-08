¿Cuándo es el Tecate Emblema 2026? Fechas, Horarios por Día y Cartel del Sábado y Domingo

El festival Tecate Emblema 2026 ya reveló los horarios oficiales de sus escenarios para el sábado y domingo, por lo que las y los asistentes ya pueden comenzar a planear qué artistas verán durante el fin de semana.

El evento contará con presentaciones de artistas internacionales y nacionales como Jonas Brothers, Louis Tomlinson, Gloria Trevi, Kenia OS, Paris Hilton, Sech, HA*ASH, Zara Larsson y más.

¿Cuándo es el Tecate Emblema?

El festival se celebrará los días sábado 16 y domingo 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.

Aquí te dejamos los horarios completos por día y escenario.

Horarios Tecate Emblema 2026: Sábado 16 de mayo

Tecate Main Stage

Juan Duque — 15:40 a 16:30

Christian Chávez — 17:00 a 17:50

Orville Peck — 18:10 a 19:20

Cazzu — 20:00 a 21:20

Louis Tomlinson — 21:50 a 23:20

Jonas Brothers — 00:00 a 1:30

Park Stage

Anasof — 15:30 a 16:10

Faz — 16:30 a 17:10

Along — 17:50 a 18:30

Hercules & Love Affair — 19:30 a 20:10

Mika — 21:05 a 22:05

LP — 23:00 a 00:00

Lost Frequencies — 00:40 a 2:00

Dream Stage

Joaquina — 16:00 a 16:50

Ivana — 17:20 a 18:10

Bruses — 18:40 a 19:40

Jot Dog — 20:10 a 21:10

RuPaul — 21:50 a 23:00

Flamingo Tutú — 23:30 a 00:45

Horarios Tecate Emblema 2026: Domingo 17 de mayo

Tecate Main Stage

Juliana — 15:40 a 16:30

Sech — 17:00 a 17:50

HA*ASH — 18:10 a 19:20

Gloria Trevi — 20:00 a 21:20

Kenia OS — 22:10 a 23:52

Paris Hilton — 00:30 a 1:50

Park Stage

Manú — 15:30 a 16:10

Emjay — 16:50 a 17:30

Música para Volar Juntos — 18:00 a 18:40

Santos Bravos — 19:20 a 19:50

Zara Larsson — 20:50 a 21:50

NSQK — 23:00 a 00:00

Bautista — 00:40 a 2:00

Dream Stage

Alan Navarro — 16:00 a 16:50

Alanis Yuki — 17:20 a 18:10

Lola Índigo — 18:40 a 19:40

Pedro Sampaio — 20:10 a 21:10

Gottmik — 21:40 a 22:50

Rafa Pabón — 00:00 a 00:40

Con estos horarios oficiales, las y los fans ya pueden organizar sus recorridos entre escenarios y prepararse para los posibles empalmes entre algunos de los artistas más esperados del festival.

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