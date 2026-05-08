El Poder de Army: Encuentran a Mamá e Hija que Lloraron en el Zócalo y les Regalan Boletos

La emoción de ver a BTS en el Zócalo de la Ciudad de México terminó convirtiéndose en un momento inolvidable para una mamá y su hija que se volvieron virales en redes sociales.

Luego de que miles de fans se conmovieran al verlas llorar frente a Palacio Nacional, integrantes del ARMY lograron encontrarlas y ahora podrán asistir a uno de los conciertos de la banda surcoreana.

¿Cómo pasó?

Todo empezó durante la visita de BTS al Zócalo capitalino, donde miles de personas se reunieron para intentar ver aunque fuera por unos minutos a los integrantes del grupo. Entre la multitud destacaron Ceci y su hija, quienes rompieron en llanto al ver a la agrupación desde la plaza pública. El video se viralizó y empezó a compartirse entre fans de la banda de K-Pop.

La historia dio un giro inesperado cuando la creadora de contenido Pao Valencia comenzó una búsqueda en redes sociales para localizar a ambas fans y llevarlas a uno de los conciertos restantes de BTS en México. Horas después, confirmó que logró contactarlas y que ya tenían boletos asegurados para el show del sábado.

“Army, neta no puedo creer la rapidez con la que lo logramos”, comentó la influencer en un video que también se volvió viral. Además, compartió un audio de Ceci agradeciendo entre lágrimas el gesto del fandom.

Usuarios de redes celebraron la solidaridad de Army y destacaron que este tipo de acciones reflejan la unión que caracteriza al fandom. Comentarios como “Amo cuando los influencers influencian” y “Ellas sí van a disfrutar el concierto” inundaron las publicaciones relacionadas con esta historia.

La visita de BTS a México ha provocado una auténtica euforia colectiva. El grupo se presentó en el Zócalo y comenzó su gira “Arirang” en el Estadio GNP Seguros, donde reunió a miles de fans mexicanos después de años de ausencia.

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