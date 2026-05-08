Liberarán Boletos de BTS Hoy 8 de Mayo: Te Contamos a Qué Hora y lo Que Debes Saber

Las buenas noticias llegaron para ARMY. OCESA anunció que este jueves 8 de mayo se liberará un número limitado de boletos adicionales para el esperado BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN MEXICO CITY en el Estadio GNP Seguros.

De acuerdo con la promotora, los boletos corresponden a liberaciones de producción para las fechas del 9 y 10 de mayo de 2026, por lo que los fans todavía tendrán una nueva oportunidad para asistir al concierto de BTS en México.

¿A qué hora liberarán los boletos de BTS Hoy?

La venta comenzará este 8 de mayo a las 2:00 p.m. (hora del centro de México) y los boletos estarán disponibles exclusivamente a través de Ticketmaster México

OCESA advirtió que la disponibilidad será muy limitada y que se espera que las entradas se agoten rápidamente.

Lo que debes saber antes de entrar a la fila virtual

La empresa también compartió algunas recomendaciones importantes para quienes intentarán conseguir boletos:

La sala de espera de Ticketmaster abrirá aproximadamente 30 minutos antes de la venta.

Se recomienda iniciar sesión con anticipación en tu cuenta.

Los boletos se venderán bajo el esquema de primero en llegar, primero en ser atendido.

La venta será únicamente en línea.

La noticia tomó por sorpresa a miles de fans que todavía buscaban entradas para las fechas del tour en México, luego de que los conciertos originales registraran alta demanda.

Fechas de BTS en México 2026

BTS se presentará en la Ciudad de México con varias fechas programadas en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira mundial ARIRANG.

Las liberaciones anunciadas este 8 de mayo aplican específicamente para los conciertos del:

Viernes 9 de mayo de 2026

Sábado 10 de mayo de 2026

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