Canción Oficial del Mundial 2026: Shakira Revela Fecha del Lanzamiento del Tema para la FIFA
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‘Dai Dai’ será la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026
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El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y las noticias alrededor del gran evento siguen llegando; este jueves 7 de mayo se dio a conocer que la canción ‘Dai Dai’ de Shakira será el himno oficial de la justa deportiva.
En redes sociales, la cantante colombiana reveló la fecha de lanzamiento del tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
En un mensaje acompañado de un breve video, la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ indicó que la canción estará disponible el próximo 14 de mayo.
“Desde el Estadio Maracaná, aquí está “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Disponible el 14/5. ¡Estamos listos!”, publicó la colombiana.
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Video, grabado en Río de Janeiro
El video fue grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, y en él Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y shorts azules.
También se le pudo ver rodeada de un grupo de bailarinas, así como varios balones, mientras canta fragmentos de “Dai Dai”.
Con ello, la barranquillera sumará un tema más para los Mundiales. Su canción 'Waka Waka' fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010 y ‘La La La’ el de Brasil 2014.
From Maracaná Stadium, here is “Dai Dai,” the @FIFAWorldCup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready! ⚽️🐺 @burnaboy pic.twitter.com/UcfpO0s7jN— Shakira (@shakira) May 7, 2026
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Con información de N+.
spb