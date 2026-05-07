Canción Oficial del Mundial 2026: Shakira Revela Fecha del Lanzamiento del Tema para la FIFA

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y las noticias alrededor del gran evento siguen llegando; este jueves 7 de mayo se dio a conocer que la canción ‘Dai Dai’ de Shakira será el himno oficial de la justa deportiva.

En redes sociales, la cantante colombiana reveló la fecha de lanzamiento del tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un mensaje acompañado de un breve video, la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ indicó que la canción estará disponible el próximo 14 de mayo.

“Desde el Estadio Maracaná, aquí está “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Disponible el 14/5. ¡Estamos listos!”, publicó la colombiana.

Noticia relacionada: Esta Es la Lista de Jugadores de la Liga MX Convocados a la Selección Mexicana para el Mundial.

Video, grabado en Río de Janeiro

El video fue grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, y en él Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y shorts azules.

También se le pudo ver rodeada de un grupo de bailarinas, así como varios balones, mientras canta fragmentos de “Dai Dai”.

Con ello, la barranquillera sumará un tema más para los Mundiales. Su canción 'Waka Waka' fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010 y ‘La La La’ el de Brasil 2014.

Noticia relacionada: Iluminación en Centro Histórico de CDMX por Mundial 2026: ¿Cuándo y a Qué Hora es el Encendido?

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb