Iluminación en Centro Histórico de CDMX por Mundial 2026: ¿Cuándo y a Qué Hora es el Encendido?

El gobierno de la Ciudad de México alista una iluminación especial con temática mundialista en el Centro Histórico a un mes de que inicie la competencia internacional que reunirá a 48 selecciones nacionales para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Se trata de un evento para embellecer el cuadro principal de la capital del país, que a su vez busca posicionar a la sede inaugural del torneo que México compartirá con Estados Unidos y Canadá.

Las proyecciones y juegos de luces estarán inspirados en el futbol, integrando símbolos, colores y elementos representativos del torneo internacional, de acuerdo con reportes preliminares a los que tuvo acceso N+.

Las figuras luminarias permanecerán hasta que termine el Mundial, el próximo 19 de julio, según el calendario de la FIFA.

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Las autoridades capitalinas buscan que la intervención refuerce el atractivo turístico y cultural de la zona, además de fomentar el sentido de identidad y celebración entre los habitantes y visitantes.

¿Cuándo y a qué hora será el encendido?

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, encabezará el encendido este 6 de mayo a las 19:00 horas, por lo que convocó a los medios a cubrir el evento desde el Museo de la Ciudad de México, ubicado en José María Pino Suárez 30.

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La capital mexicana comienza a calentar motores para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, llevando el espíritu mundialista a sus calles históricas.

La iniciativa es pertinente porque en la zona se ubica el Zócalo, el cual se convertirá en el corazón de la fiesta mundialista.

Durante los 39 días que dura el torneo, la plaza más importante del país recibirá a miles de aficionados para ver los 104 partidos en pantallas gigantes de forma gratuita.

Aunque no se venderá alcohol para mantener un ambiente familiar, el evento promete ser espectacular con conciertos masivos, zonas de comida y actividades deportivas que harán vibrar el centro de la capital desde la inauguración hasta la gran final.

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Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum prometió que presenciará el juego inaugural de México contra Sudáfrica en este espacio y no acudirá al Estadio Banorte, el 11 de junio.

La mandataria rifará el boleto que le obsequió la FIFA entre mujeres que participen en una dinámica de dominadas mediante el envío de videos. Las grabaciones serán evaluadas por un jurado de especialistas mexicanas integrado por la futbolista Charlyn Corral y la árbitra mundialista Katia Itzel García.

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ASJ