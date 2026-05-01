CNTE Definirá Protestas Para el Mundial 2026: ¿Cuándo Anunciarán Acciones en CDMX?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) adelantó que las movilizaciones relacionadas con el próximo Mundial de Futbol 2026 aún están en proceso de definición, en N+ te contamos cuándo anunciarán las protestas que harán.

Durante los actos del Día del Trabajo en la Ciudad de México, integrantes de la organización señalaron que el 16 de mayo de 2026 se llevará a cabo una asamblea nacional representativa, en la que se determinará la fecha y la forma de las protestas que podrían coincidir con la máxima justa del futbol.

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¿Cuándo anunciará la CNTE las protestas en el Mundial?

De acuerdo con lo informado por la CNTE, la asamblea se realizará un día después de la marcha convocada para el 15 de mayo, es decir, el 16 y será en ese espacio donde se acuerden las acciones a seguir.

Entre los puntos a definir se encuentran:

Tipo de movilizaciones.

Fechas de las protestas.

Alcance de las acciones durante el Mundial.

La organización indicó que estas decisiones forman parte de un proceso de construcción interna y de coordinación con otros sectores.

Durante el pronunciamiento, representantes del magisterio señalaron que las protestas están vinculadas a demandas laborales que, aseguran, no han sido atendidas, como cambios en el sistema de pensiones, condiciones salariales y reformas en el sector educativo.

Asimismo, mencionaron que buscan articular una movilización amplia con distintos sindicatos y organizaciones sociales, con el objetivo de unificar demandas de trabajadores.



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