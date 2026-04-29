Mega Marcha de la CNTE en CDMX: ¿A Qué Hora Empiezan Bloqueos de Maestros el 1 de Mayo 2026?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció una megamarcha para el próximo viernes 1 de mayo de 2026, lo que provocará bloqueos y afectaciones viales, en N+ te decimos a qué hora comenzará la protesta de los maestros.

La CNTE señaló que la protesta se realiza ante la falta de respuesta a su pliego petitorio, el cual incluye demandas del magisterio, entre sus demandas piden la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, jubilación basada en años de servicio, eliminación del sistema de Afores, incremento salarial del 100% al sueldo base, homologación de prestaciones laborales, reinstalación de trabajadores cesados, así como mayor presupuesto para educación y salud.

Video: CNTE Anuncia Nuevas Marchas: Estas Son las Fechas de las Próximas Protestas en CDMX

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¿A qué hora inicia la marcha de la CNTE?

De acuerdo con la convocatoria difundida por la Sección 9, la movilización comenzará a las 9:00 de la mañana, el punto de salida es el Ángel de la Independencia, y el destino es el Zócalo, anteriormente en N+ te contamos todos los detalles en CNTE Hará Megamarcha el 1 de Mayo 2026: ¿En Qué Estados Habrá Afectaciones y Cuánto Durarán?.

Las principales vialidades que podrían verse impactadas por la movilización son:

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Calles del Centro Histórico.

Avenida 5 de Mayo.

Circuito Plaza de la Constitución.

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