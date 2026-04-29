¿Sentiste el Temblor Hoy? Reporte de Sismos en México este 29 de Abril 2026

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó que hoy, 29 de abril de 2026, desde muy temprano se registró actividad sísmica en diferentes estados, en N+ te compartimos dónde se registraron los sismos

En ese sentido, El SSN informó que durante las primeras horas del día se detectaron al menos dos movimientos telúricos de magnitud moderada en el sur del país.

Estos son los sismos que se registraron este miércoles

A las 5:51 horas se registró un sismo de magnitud 4.0, con epicentro a 42 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. El evento ocurrió a las 5:27:34 horas, con coordenadas latitud 14.40 y longitud -92.43, y una profundidad de 30 kilómetros.

A las 4:58 horas se reportó otro sismo de magnitud 4.0, ubicado a 46 kilómetros al noreste de Unión Hidalgo, Oaxaca. Este movimiento tuvo lugar a las 4:33:56 horas, con latitud 16.70 y longitud -94.47 y una profundidad de 117 kilómetros.

En breve más información.

Historias recomendadas:

FBPT