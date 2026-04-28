Gobernadora de Chihuahua No Comparecerá en el Senado por Caso de Agentes de la CIA

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, no comparecerá en el Senado de la República por el caso de los agentes de la CIA, en N+ te compartimos qué comunicó.

En su respuesta dirigida a los legisladores, la mandataria estatal expresó que no acudirá a la reunión convocada, porque argumentó que no quiere comprometer información de carácter clasificada.

"Les informo que en este momento no es posible atender la invitación en los términos planteados", señaló.

Cabe señalar que en su conferencia de prensa matutina la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, expresó que las investigaciones correspondientes no se terminan con la renuncia del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, en N+ te detallamos lo que mencionó: “No Se Acaba con Una Renuncia”, Dice Sheinbaum sobre Investigación por Agentes de la CIA.

Video: Gobernadora de Chihuahua No Asistirá a Reunión con Senadores por Agentes de la CIA

Noticia relacionada: “Ya Depende de la Gobernadora” Explicar Presencia de Agentes Extranjeros en Chihuahua: Sheinbaum.

Ordenó crear una unidad especializada para las investigaciones

Campos explicó que luego de los hechos ordenó la creación de una unidad especializada para indagar lo ocurrido en el municipio de Morelos, donde se desmanteló un presunto narco laboratorio en la zona de "El Pinal".

Detalló que dicha unidad ya ha compartido información con la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de los requerimientos oficiales. En N+ te detallamos qué pasó con los agentes: Narcolaboratorio en Chihuahua: Revelan Cronología y Piden a EUA Identidad de Agentes Fallecidos.

La gobernadora sostuvo que su ausencia ante el Senado busca evitar la divulgación de información sensible que pueda poner en riesgo las indagatorias o la seguridad nacional.

Historias recomendadas:

FBPT