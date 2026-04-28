Desalojo en Estación Eduardo Molina del Metro CDMX: ¿Qué Pasó en la Línea 5 Hoy?

La mañana de hoy, 28 de abril de 2026, hubo un desalojo en la estación Eduardo Molina del Metro de la Ciudad de México (CDMX), en N+ te contamos qué pasó en la Línea 5 para que tomes tus previsiones.

La evacuación se llevó a cabo como parte de un protocolo de seguridad luego de la detección de una falla en un tren, lo que obligó a detener momentáneamente la operación en la zona.

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"Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 5, después de realizar el retiro de un tren para revisión", explicaron por medio de las redes sociales oficiales del Metro.

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¿Qué pasó en la Línea 5 del Metro CDMX hoy?

Por medio de las redes sociales del Metro informaron a las 6:46 horas que se realizaba una revisión a un convoy , lo que provocó marcha lenta en la Línea 5, que corre de Pantitlán a Politécnico.

, lo que provocó marcha lenta en la Línea 5, que corre de Pantitlán a Politécnico. Minutos después, precisaron que se debía hacer el retiro del tren afectado, para restablecer gradualmente el servicio. Posteriormente, las autoridades señalaron que la circulación de trenes comenzó a agilizarse.

Por medio de X, hubo algunos pasajeros quienes señalaron que fueron desalojados dentro de la estación Eduardo Molina, además de reportar tiempos de espera prolongados de hasta 10 minutos.

Cabe señalar que el Metro también advirtió a las 6:45 de la mañana que varias líneas, entre ellas, la Línea 5, presentaron alta afluencia, lo que incrementó los tiempos de traslado, otras con mayor demanda son Línea 3, 5, A y B.

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