Metro CDMX Hoy: ¿Qué Pasó en la Línea A y Por Qué Hay Retrasos y Aglomeraciones?
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Los usuarios de la Línea A del Metro CDMX, reportan severos retrasos y aglomeraciones en la ruta que va de Pantitlán a La Paz, ¿qué pasó?
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Los usuarios del Metro CDMX, hoy 27 de abril 2026, reportan severas afectaciones en el servicio debido a retrasos y aglomeraciones en la ruta que va de Pantitlán a La Paz, en el Edomex.
De acuerdo con los usuarios, en la línea morada llevan más de 30 minutos varados, incluso, el personal le da paso prioritario a mujeres y niños.
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"¿Alguien sabe qué pasa en Línea A que solo está dando prioridades a menores de edad y embarazadas?, escribió un usuario.
"Agilicen el servicio de la Línea A, ya llevamos mucho esperando a que llegue un metro a la estación de Pantitlán para poder irnos", se quejó otra persona.
¿Qué pasó en la Línea A del Metro CDMX hoy?
Luego de los reportes de aglomeraciones y retrasos en la Línea A del Metro CDMX, las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC), aseguraron que se presentó alta afluencia en la ruta.
"Se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales", aseguró.
Asimismo, pidió a los usuarios el apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón. "Gracias por ayudarnos a tener un viaje más ágil", puntualizó.
¿Qué otras líneas presentaron afectaciones?
Las personas usuarias de la Línea 2 y la B del Metro CDMX, también refirieron que el servicio es bastante lento, ya que algunas llevan al menos 15 minutos esperando el paso de un tren.
"Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 2", aseguraron autoridades. En tanto, la Línea B, presenta "alta afluencia".
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EPP