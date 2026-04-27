Metro CDMX Hoy: ¿Qué Pasó en la Línea A y Por Qué Hay Retrasos y Aglomeraciones?

Los usuarios del Metro CDMX, hoy 27 de abril 2026, reportan severas afectaciones en el servicio debido a retrasos y aglomeraciones en la ruta que va de Pantitlán a La Paz, en el Edomex.

De acuerdo con los usuarios, en la línea morada llevan más de 30 minutos varados, incluso, el personal le da paso prioritario a mujeres y niños.

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"¿Alguien sabe qué pasa en Línea A que solo está dando prioridades a menores de edad y embarazadas?, escribió un usuario.

"Agilicen el servicio de la Línea A, ya llevamos mucho esperando a que llegue un metro a la estación de Pantitlán para poder irnos", se quejó otra persona.

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¿Qué pasó en la Línea A del Metro CDMX hoy?

Luego de los reportes de aglomeraciones y retrasos en la Línea A del Metro CDMX, las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC), aseguraron que se presentó alta afluencia en la ruta.

"Se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales", aseguró.

Asimismo, pidió a los usuarios el apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón. "Gracias por ayudarnos a tener un viaje más ágil", puntualizó.

¿Qué otras líneas presentaron afectaciones?

Las personas usuarias de la Línea 2 y la B del Metro CDMX, también refirieron que el servicio es bastante lento, ya que algunas llevan al menos 15 minutos esperando el paso de un tren.

"Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 2", aseguraron autoridades. En tanto, la Línea B, presenta "alta afluencia".

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EPP