Reportan Ataque Armado Hoy con Explosivos Lanzados Desde Drones en Tecoanapa, Guerrero

Las autoridades confirmaron ataques armados que incluyeron lanzamiento de explosivos con drones en comunidades del municipio de Tecoanapa, Guerrero, en la costa chica de la entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, estos hechos violentos se presentaron por civiles armados. Por está razón, se generó una intensa movilización de servicios de emergencia en la zona, además, los habitantes entraron en pánico ante la situación.

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"Se tuvo conocimiento de un presunto hecho que generó movilización de las corporaciones de seguridad", afirmó el gobierno de Tecoanapa.

Video: Se Desata Enfrentamiento con Explosivos Lanzados con Drones en Tecoanapa, Guerrero

¿Qué pasó en Tecoanapa, Guerrero hoy?

Los habitantes de las comunidades "El Charco" y "El Charquito", alertaron a las autoridades por la presencia de hombres armados en las inmediaciones. Asimismo, señalaron que sobrevolaban drones que lanzaban explosivos a las viviendas.

Ante el temor de ser alcanzados por estos actos, los pobladores buscaron refugio y pidieron ayuda urgente de fuerzas armadas.

"Tras las labores de supervisión y verificación correspondientes, se confirma que no se registraron personas fallecidas ni lesionadas", señalaron las autoridades.

También indicaron que se solicitará al Gobierno del Estado la apertura de la carpeta de investigación correspondiente, a fin de que se realicen las indagatorias necesarias y se esclarezcan los hechos conforme a derecho.

Artefactos explosivos que fueron lanzados desde drones en Tecoanapa, Guerrero. Foto: Especial

"Las autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen coordinación permanente para atender cualquier situación que pudiera poner en riesgo la tranquilidad de las familias", puntualizaron.

A través de redes sociales se dieron a conocer las fotografías de los artefactos explosivos que fueron lanzados desde drones.

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EPP