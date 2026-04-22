Desaparecen 7 Campesinos Cuando Iban a Cuidar a sus Animales en Guerrero; 4 son Hermanos

La desaparición de 7 campesinos en Atenango, Guerrero, mantiene en alerta a la población y a las autoridades, por lo que ya se investiga el caso; 4 de ellos son hermanos.

De acuerdo con las autoridades, la desaparición de los campesinos ocurrió el 18 de abril, cuando fueron vistos por última vez al salir de su domicilio con rumbo al pareje conocido como "La Cueva". "Con la finalidad de llevar agua a sus animales", confirmaron las autoridades municipales.

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No obstante, la denuncia se generó el 19 de abril ante la comandancia de la Policía Municipal, por parte de sus familiares.

¿Qué pasó con los 7 campesinos desaparecidos en Guerrero?

Entonces, se inició un operativo de búsqueda a la zona referida, pero encontraron diversas pistas que encendieron las alertas, entre ellos, motocicletas e indicios de violencia.

"Se localizaron dos motocicletas y, a aproximadamente 200 metros, se encontraron indicios de posible violencia, tales como rastros de forcejeo, manchas de sangre, cinchos y cartuchos percutidos", afirmó el Ayuntamiento de Atenango.

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El presidente municipal, Emmanuel Guevara, aseguró que las jornadas de búsqueda para localizar a los 7 campesinos continúan, por lo que suman esfuerzos los tres órdenes de gobierno.

“Más de 250 elementos continúan trabajando en esta labor. Agradecemos a todas y todos los que se han sumado a este esfuerzo”, indicó en redes sociales.

¿Quiénes son los 7 campesinos desaparecidos en Guerrero?

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), los siete campesinos desaparecidos son identificados como:

Asunción Bello Escamilla, 41 años de edad

Diego Bello Agustín, 19 años de edad

Valente Bello Agustín, 18 años de edad

Mario Bello Escamilla, 57 años de edad

Sebastián Riquelme Escamilla, 23 años de edad

Cristóbal Pineda, 40 años de edad

Eriberto Pineda, 38 años de edad

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