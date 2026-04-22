Desaparecen 7 Campesinos Cuando Iban a Cuidar a sus Animales en Guerrero; 4 son Hermanos
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Los campesinos desaparecieron en Atenango, Guerrero, por lo que las autoridades ya realizan jornadas de búsqueda para localizarlos. ¿Qué pasó con ellos?
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La desaparición de 7 campesinos en Atenango, Guerrero, mantiene en alerta a la población y a las autoridades, por lo que ya se investiga el caso; 4 de ellos son hermanos.
De acuerdo con las autoridades, la desaparición de los campesinos ocurrió el 18 de abril, cuando fueron vistos por última vez al salir de su domicilio con rumbo al pareje conocido como "La Cueva". "Con la finalidad de llevar agua a sus animales", confirmaron las autoridades municipales.
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No obstante, la denuncia se generó el 19 de abril ante la comandancia de la Policía Municipal, por parte de sus familiares.
¿Qué pasó con los 7 campesinos desaparecidos en Guerrero?
Entonces, se inició un operativo de búsqueda a la zona referida, pero encontraron diversas pistas que encendieron las alertas, entre ellos, motocicletas e indicios de violencia.
"Se localizaron dos motocicletas y, a aproximadamente 200 metros, se encontraron indicios de posible violencia, tales como rastros de forcejeo, manchas de sangre, cinchos y cartuchos percutidos", afirmó el Ayuntamiento de Atenango.
El presidente municipal, Emmanuel Guevara, aseguró que las jornadas de búsqueda para localizar a los 7 campesinos continúan, por lo que suman esfuerzos los tres órdenes de gobierno.
“Más de 250 elementos continúan trabajando en esta labor. Agradecemos a todas y todos los que se han sumado a este esfuerzo”, indicó en redes sociales.
¿Quiénes son los 7 campesinos desaparecidos en Guerrero?
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), los siete campesinos desaparecidos son identificados como:
- Asunción Bello Escamilla, 41 años de edad
- Diego Bello Agustín, 19 años de edad
- Valente Bello Agustín, 18 años de edad
- Mario Bello Escamilla, 57 años de edad
- Sebastián Riquelme Escamilla, 23 años de edad
- Cristóbal Pineda, 40 años de edad
- Eriberto Pineda, 38 años de edad
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EPP