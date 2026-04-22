Realizan Cateo en Popular Taquería de la Colonia Guerrero en CDMX, ¿Qué Fue lo que Encontraron?

Un cateo en la popular Taquería "Raquelito", ubicada en la colonia Guerrero, provocó una fuerte movilización de elementos de seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, hoy 22 de abril de 2026; esto fue todo lo que encontraron.

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De acuerdo con los primeros reportes, al local de alimentos localizado afuera de la estación Guerrero de la Línea B del Metro CDMX, acudieron varios agentes especializados de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), por una investigación relacionada con narcomenudeo.

¿Cómo fue el cateo en la Taquería "Raquelito" de la colonia Guerrero?

Los elementos de investigación se desplegaron en los alrededores del establecimiento, ubicado sobre el Eje 1 Norte casi al cruce con el Eje 1 Poniente. Debido a la presencia de las fuerzas armadas, los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC), se sorprendieron por la movilización en la zona.

Sin embargo, las labores de seguridad al exterior no han interferido en el servicio de la ruta que va de Buenavista a Ciudad Azteca.

Video: Fiscalía Realiza Cateo Taquería de la Colonia Guerrero en CDMX

Las autoridades señalaron que la Taquería "Raquelito", que ofrecía tacos, tortas y flautas a los comensales, presuntamente está involucrado con actividades relacionadas con la distribución de drogas.

En redes sociales, se refiere que este comercio es muy conocido en la colonia Guerrero, principalmente por su cercanía con el transporte público como el Metro, Metrobús y camiones que tienen como destino puntos clave para la zona Centro de CDMX.

Además, ofrecía un "ambiente" de lonchería tradicional, por lo que muchas personas acudían ahí por nostalgia y para acompañar sus alimentos con tepache.

"Este lugar tiene ya muchos años y te sirven tacos, tortas. De tomar hay refresco y tepache, muy rico", indican las reseñas.

¿Qué encontraron en la taquería de la colonia Guerrero?

De manera preliminar se sabe que durante esta revisión hallaron sustancias ilícitas, por lo que fueron aseguradas. Asimismo, se confirmó la detención de tres hombres, quienes estaban al interior del comercio. Los sospechosos fueron trasladados al Ministerio Público donde se definirá su situación jurídica.

Luego del cateo en la taquería "Raquelito" en la colonia Guerrero, el personal de la Fiscalía CDMX, colocó sellos para asegurar el inmueble, ya que forma parte de las indagatorias por el delito de narcomenudeo.

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EPP