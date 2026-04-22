Teotihuacán: Así es la Nueva Vigilancia en Zona Arqueológica tras Ataque en Pirámide de la Luna

La zona arqueológica de Teotihuacán se abrió hoy al público luego del ataque armado en inmediaciones de la Pirámide la Luna, el cual dejó dos personas sin vida y 13 heridos. No obstante, su reapertura viene con nuevos cambios, principalmente, en lo relacionado con la seguridad.

Este miércoles 22 de abril los visitantes pudieron ingresar al recinto prehispánico para recorrer las impresionantes construcciones y conocer su historia, luego de los hechos de violencia que ahí se registraron.

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Lo anterior, fue clave para que un importante número de elementos de seguridad se desplegaran en los alrededores con la finalidad de evitar un hecho similar.

Se trata de elementos de la Guardia Nacional (GN), Policía Municipal y Estatal del Edomex, quienes vigilan los alrededores de la zona arqueológica de Teotihuacán, pero también se incrementó la presencia de seguridad por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así lo aseguró su director general, Omar Vázquez.

“Tenemos 16 elementos contratados para la Policía Auxiliar y un número de 69 custodios del Instituto Nacional de Antropología e Historia”, afirmó.

¿Cómo es la nueva vigilancia en Teotihuacán tras la balacera?

El funcionario explicó que la incorporación de nuevos elementos de seguridad es con la finalidad de que se puedan hacer rondines a partir de los ocho vehículos de la GN, en todo el perímetro protegido de la zona de monumentos arqueológicos.

“Y al mismo tiempo nos estará ayudando en todos los filtros, la Guardia Nacional, la Policía Auxiliar y los custodios especializados del INAH”, afirmó.

Ahora bien, los visitantes a la zona arqueológica de Teotihuacán tendrán que acatar ciertas medidas especiales que serán indicadas por autoridades.

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Debido a que para poder ingresar a su recorrido turístico deberán pasar por los arcos detectores de metales y de otros objetos, por lo tanto, se hará una revisión en los cinco accesos que conforman este espacio histórico.

“Los arcos estarán listos para la siguiente semana. Tendremos un arco en cada uno de los accesos que son cinco en total”, confirmó el director general del INAH.

Además, las autoridades del Estado de México planean el reordenamiento del comercio ambulante en los alrededores, así como las inspecciones a vehículos y motocicletas.

Incrementarán vigilancia también en museos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que luego de sostener una reunión con la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, así como con el titular de la GN, el general Guillermo Briseño, se acordó implementar mayor vigilancia en zonas arqueológicas y museos.

“Para darle prioridad a qué zonas arqueológicas y a qué museos se va a incrementar la vigilancia”, afirmó.

Además, señaló que son en total 190 zonas arqueológicas e igual número de museos, donde se aplicarán medidas como:

Mayor presencia de la Guardia Nacional

Revisión de protocolos de ingreso

Sin embargo, habrá algunos sitios que requerirán prioridad, es decir, que se pondrá mayor atención tomando en cuenta factores clave, por ejemplo, la afluencia de visitantes. No obstante, se brindarán todos los detalles en los próximos días.

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EPP