"Dispárenle, Se Les Va a Ir": Revelan Nuevo Video de Operativo Durante Balacera en Teotihuacán

La balacera en Teotihuacán hoy 20 de abril de 2026 ha conmocionado a todos los mexicanos y poco a poco se dan a conocer nuevos videos e imágenes del momento exacto del ataque armado en la cima de la emblemática zona arqueológica ubicada en el Estado de México; hay dos muertos y varios heridos.

La movilización de servicios de emergencia se registró este mediodía, cuando los turistas alertaron a las autoridades por varias detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de la Pirámide de la Luna.

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A través de redes sociales se dieron a conocer imágenes del momento en el que se escuchan los disparos en la zona turística. Uno de esos videos muestra cómo las fuerzas armadas ingresaron al recinto para controlar la situación.

¿Cómo fue el operativo durante la balacera en Teotihuacán?

Un nuevo video de la balacera en Teotihuacán muestra cómo varias unidades de la Guardia Nacional (GN) acuden a los caminos principales de la calzada de Los Muertos, donde se ubican las construcciones más importantes de la zona prehispánica.

La grabación captó cómo se escuchó la ráfaga de disparos, así como el instante en el que las personas que se encontraban en las alturas de la pirámide bajaron de inmediato las escalinatas del recinto sagrado.

VIDEO: Así Fue el Despliegue de la Guardia Nacional en Balacera Hoy en Teotihuacán

Otros turistas que permanecían en la parte baja, decidieron tirarse al piso, mientras que otros corrieron para buscar refugio. En medio de las detonaciones, los testigos gritaban a los elementos de la GN que dispararan en contra del agresor, el cual se encontraba en una de las plataformas de la pirámide.

“Dispárenle, dispárenle, se les va a ir a la parte de atrás (de la pirámide)”, gritaban.

En tanto, los agentes comenzaron a retirar a los civiles para ponerlos a salvo. Otros compañeros iniciaron las acciones para subir a la construcción histórica y así detener al sujeto.

“Tírenle ya, ustedes son la Guardia Nacional”, decían.

La balacera en Teotihuacán dejó dos personas sin vida, entre ellos el atacante, además de seis heridos por disparos de arma de fuego, así como lesionados por caídas al momento de ponerse a salvo.

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EPP