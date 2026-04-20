Así Es la Pirámide de la Luna, Sitio donde Ocurrió una Balacera Hoy en Teotihuacán

Dos personas han fallecido este día durante una balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México. Te explicamos dónde se ubica la Pirámide de la Luna, sitio del siniestro.

En la balacera murió una mujer de nacionalidad canadiense , así como el perpetrador, quien se quitó la vida.

murió una mujer de nacionalidad , así como el perpetrador, quien se quitó la vida. Además, hubo seis personas lesionadas.

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Una mujer de nacionalidad canadiense murió durante una balacera en la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán. El tirador se quitó la vida en el lugar de los hechos.

Marco Antonio Franco, subcoordinador de socorros de la Cruz Roja Mexicana, mencionó que la organización atendió a tres heridos. Una de estas personas se encuentra grave y fue trasladada por vía aérea.

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Entre los heridos habría turistas de nacionalidad colombiana, rusa y canadiense. En la escena del crimen se ha recuperado una bolsa con cartuchos no percutidos, un arma corta y un arma blanca.

¿Dónde se ubica la Pirámide de la Luna en Teotihuacán?

Teotihuacán, “Lugar de los Dioses” en náhuatl, es el nombre que dieron los mexicas a la ciudad ubicada a 42 kilómetros de la actual Ciudad de México, en el extremo norte del Valle de México. Cuando los mexicas bautizaron a Teotihuacán en su idioma, la civilización que construyó esta ciudad ya había desaparecido.

El florecimiento de Teotihuacán coincidió con el despoblamiento de Cuicuilco, uno de las primeros grandes asentamientos en el Valle de México. Este altépetl, equivalente mesoamericano de las ciudades-estado, desapareció ante la erupción del volcán de Xitle, ubicado en la zona del Ajusco.

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Mucha de la piedra volcánica que vemos en la capital proviene de la erupción de este volcán que fundó los actuales pedregales del sur de la Ciudad de México. Se presume que los cuicuilcas estarían vinculados migratoriamente con Teotihuacán, una ciudad que alcanzó a tener 20 kilómetros cuadrados y 50 mil habitantes hacia el inicio de nuestra era, según la Historia mínima de México, publicada por el Colegio de México. Fue en este tiempo que comenzó la construcción de la Pirámide de la Luna.

Entre las peculiaridades de esta zona arqueológica está su orientación norte-sur. Teotihuacán se compone de una amplia calzada principal de 4 kilómetros de longitud, llamada Calzada de los Muertos, alrededor de la cual están el Templo de Quetzalcóatl, la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna.

Esta última corona la parte norte de la Calzada de los Muertos.

Al pie de la Pirámide de la Luna se ubica una ciudadela, considerada como “una de las plazas más bellas del mundo y un triunfo excepcional de la arquitectura ceremonial mesoamericana”, según escribió Ignacio Bernal en la Historia mínima de México. Para los habitantes de Teotihuacán, la Pirámide de la Luna no era la construcción ocre que vemos hoy, sino un centro ceremonial pintado con múltiples colores.

Teotihuacán llegó a su apogeo entre los siglos III y VII de nuestra era. Se calcula que albergó en su mayor momento hasta a 200 mil habitantes. En aquel punto, habría sido la ciudad más poblada del mundo. No obstante, cuando los mexicas visitaron esta ciudad, se encontraba en ruinas.

Teotihuacán fue nombrada como Patrimonio de la Humanidad en 1987 por parte de la UNESCO.

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