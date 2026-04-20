¿A Qué Hospitales Fueron Trasladados los Heridos de Balacera en Teotihuacán Hoy?

El incidente se registró hoy aproximadamente al mediodía, según testimonios, en la Pirámide de la Luna, cuando un hombre armado que usaba un cubrebocas disparó contra las personas luego de discutir, de acuerdo con los primeros reportes.

En este Liveblog puedes seguir el minuto a minuto sobre lo ocurrido hoy en Teotihuacán.

El hecho dejó dos personas sin vida, entre ellas el agresor, y una mujer de origen canadiense. En un principio, las autoridades indicaron que había siete personas heridas:

Un menor de edad.

4 personas presentan lesiones por arma de fuego

Una persona presenta fractura

Otra más es atendida por esguince

Una más por crisis de ansiedad

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¿En dónde son atendidos los heridos por balacera hoy en Teotihuacán?

De acuerdo con el IMSS Bienestar, los heridos son atendidos en el Hospital General de Axapusco, Estado de México, donde permanecen bajo valoración médica y seguimiento permanente, de acuerdo con su condición clínica.

Más tarde, IMSS Bienestar indicó que son seis personas las que reciben atención médica integral y oportuna en el Hospital General de Axapusco, sin que hasta el momento se reporten lesiones de gravedad.

Señaló que cada paciente será valorado y atendido por un equipo multidisciplinario conformado por cirujanos generales, especialistas en ortopedia, cirugía vascular periférica y cirugía plástica, garantizando un abordaje completo para su recuperación.

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