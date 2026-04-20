Así Descubrieron Derrame de Petróleo en el Golfo de México: Detallan Investigación de Pemex

Este lunes, 20 de abril de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre el derrame de petróleo en el Golfo de México y dio detalles de la investigación de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum explicó que el Órgano Interno de Control de Pemex, junto con la Fiscalía General de la República (FGR), están investigando la omisión y negligencia de funcionarios.

Sobre el derrame de hidrocarburo en el golfo, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el Órgano Interno de Control de Pemex, junto con la FGR, están investigando la omisión y negligencia de funcionarios. pic.twitter.com/eMslWfCFxJ — NMás (@nmas) April 20, 2026

Indicó que Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, hizo una primera revisión con un grupo de investigación, a los que se les pidió que formaran un grupo de trabajo.

“La investigación aporta que hubo una salida de petróleo cerca de una plataforma separada de lo que son las chapopoteras naturales de Cantarell, hay petróleo que sale de las chapopoteras naturales de Cantarell", dijo la mandataria.

Detalló que a principios de febrero hubo “una investigación que muestra una mancha de petróleo", por lo que le pidió al director de Pemex hacer una investigación profunda.

“Al revisar las bitácoras se encuentra que hay una serie de trabajadores de Pemex que reportan que hubo una salida de petróleo en un ducto y hacen la reparación, pero no se siguen todos los protocolos”.

Luego, dijo, “el director de Pemex decide pedir al Órgano Interno de Control (OIC) que se haga la revisión de cómo actuaron todos los funcionarios y ASEA, área de Semarnat que tiene que ver con esto, presenta denuncia en la FGR para hacer todas las investigaciones conducentes”.

Video: "Sí Hubo Derrame de Petróleo en Zona Petrolera": Rosaura Ruiz Gutiérrez

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Investigan si hubo negligencia o una omisión en derrame de petróleo

La titular del Ejecutivo Federal refirió que se separó del cargo a “quienes presuntamente no informaron adecuadamente y el Órgano Interno de Control hace todas las investigaciones junto con la FGR para ver hasta dónde llega esta no información, si fue negligencia o una omisión” Destacó que se tiene que hacerse una investigación profunda.

“Al mismo tiempo, pedí a la Secretaría de Ciencia hacer un observatorio de científicos que permanezca como parte de la Secretaría de Ciencia que esté observando el Golfo de manera permanente, para que haya una supervisión de posibles manchas de petróleo que haya en el Golfo, para informar a tiempo de lo que está ocurriendo y se tomen las medidas”, puntualizó la presidenta.

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Con información de N+

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