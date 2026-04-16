Director de Pemex Anuncia Despidos por Derrame de Crudo en el Golfo de México y Reconoce Fallas

A más de un mes del derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, el cual ha afectado más de 900 kilómetros de litoral, este jueves 16 de abril 2026, el grupo interinstitucional del gobierno federal creado para investigar la contaminación del crudo dio a conocer avances sobre el caso.

En conferencia de prensa, revelaron todas las acciones que se han llevado a cabo para contener el crudo. El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, indicó que se han recolectado 915 toneladas de residuos de crudo combinados con arena y sargazo. En tanto, se limpian las playas constantemente.

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Mientras que en su participación, la subsecretaria de Semarnat, Marina Robles, apuntó que se han realizado más de mil recorridos en distintas localidades de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, hasta donde llegó el derrame.

"Se han limpiado 58 sitios tortugueros y protegido 24 campamentos", destacó que se han atendido 13 tortugas, 12 de ellas fallecidas. "No se observa muerte masiva", añadió.

Sobre la atención social, la secretaria de Energía, Luz Elena González, señaló que desde el primer minuto, Pemex atendió el caso y a las comunidades. También se apoyará con maquinaria a los estados afectados.

Con el sector pesquero, que ha sido uno de los más afectados, aseguró que se tiene diálogo y vinculación cercana. Se han entregado 15 mil pesos a cada uno de los 3 mil 379 pescadores afectados.

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Las posibles causas del derrame

Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, informó que hay evidencia de que hubo un derrame cerca de la plataforma Abkatun Cantarell de Pemex, el cual fue dispersado. No hay un cálculo adecuado del hidrocarburo dispersado.

Las posibles causas son: buque, chapopotera natural de Coatzacoalcos y Cantarell.

Destacó que los investigadores confirman que sí hubo un derrame de hidrocarburo de Pemex, en febrero, el cual fue controlado.

Despiden a funcionarios de Pemex

El director de Pemex, Víctor Rodríguez, indicó que análisis de bitácoras revelaron la fuga del crudo, lo cual se notificó a la Fiscalía General de la República.

Señaló que dichas actividades no le fueron informadas, además de que la fuga había sido negada por áreas operativas. Ante varias irregularidades, dijo que se llevaron a cabo despidos de tres funcionarios de áreas operativas, de quienes no se revelaron sus nombres, pero sí sus cargos:

Subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental

Coordinador de Control Marino

Líder de Derrames y Residuos

En tanto, dijo que algo "falló" en la cadena de información.

El Grupo Interinstitucional está conformado por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como autoridades estatales y municipales.

Irregularidades detectadas

Entre las irregularidades detectadas destacan:

Una pérdida de integridad mecánica y la reparación de un oleoducto cuyas actividades no fueron reportadas al director general ni a los altos mandos de la empresa pública del Estado. Una fuga de hidrocarburos en instalaciones de Pemex, que había sido negada sistemáticamente por las áreas operativas, especialmente en marzo cuando comenzaron a llegar arribazones de petróleo a las costas del Golfo de México. La coincidencia entre el sitio donde se detectó la pérdida de integridad del oleoducto y el sitio ubicado por los científicos como origen de la estela de aceite observada en las imágenes satelitales. El ocultamiento de agua oleosa recuperada en las barreras de contención, de al menos 350 m³. La contradicción entre un simple “lagrimeo” y el gran despliegue de 11 barcos en total que se utilizaron para contener, recuperar y dispersar los hidrocarburos que escaparon del oleoducto. La decisión de no cortar el flujo en su totalidad para limitar la duración y la magnitud del derrame. El cierre de la válvula principal se realizó el 14 de febrero, 8 días después de que se detectó la fuga. La solicitud de la Subdirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), de simular numéricamente la dispersión de los hidrocarburos derramados y su llegada a las playas del Golfo de México. Solicitud emitida el 6 de febrero.

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Con información de: N+.

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