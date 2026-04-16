Todd Lyons, Director Interino de ICE, Anuncia que Dejará su Cargo el 31 de Mayo

Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), quien dirigió la agencia durante la campaña migratoria del presidente Donald Trump, planea dejar su cargo a finales de la primavera.

Video relacionado: Niños Traumatizados en Centro de ICE: Senador Castro

Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, dio a conocer la decisión en un comunicado, indicando que el último día de Lyons sería el 31 de mayo.

Director Lyons has been a great leader of ICE and key player in helping the Trump administration remove murderers, rapists, pedophiles, terrorists, and gang members from American communities. He jumpstarted an agency that had not been allowed to do its job for four years. Thanks… — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) April 17, 2026

"Le deseamos mucha suerte en su próxima oportunidad en el sector privado", expresó Markwayne Mullin.

¿Quién es Todd Lyons? Esta es su trayectoria

Todd Lyons es un veterano de la Fuerza Aérea que sirvió en el extranjero, Lyons se unió al ICE en 2007 como agente en Dallas. Ascendió al segundo puesto en la oficina regional del ICE en Dallas, antes de convertirse en director de la oficina regional de la agencia en Boston, que abarca toda Nueva Inglaterra.

Posteriormente, Lyons asumió cargos de liderazgo en la sede del ICE, incluyendo el de subdirector de operaciones de campo en la rama de deportación del ICE, Operaciones de Aplicación de la Ley y Remoción.

Apoyó públicamente la represión de Donald Trump. Sin embargo, en ocasiones discrepó internamente de algunas decisiones de la administración, incluyendo el intento de Noem de ascender al oficial de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino y encomendarle la dirección de redadas masivas y controvertidas en las principales ciudades de Estados Unidos.

Tras los fatales tiroteos en los que murieron los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, y la consiguiente reacción bipartidista, Bovino fue relevado de su cargo allí.

El zar de la frontera, Tom Homan, fue enviado a Minneapolis para poner fin a la operación, y Bovino se retiró posteriormente del servicio público.

Lyons permitió que los agentes del ICE arrestaran a cualquier persona que consideraran en Estados Unidos de forma ilegal, también impulsó internamente operaciones dirigidas a personas con antecedentes penales, un grupo poblacional que la agencia históricamente ha priorizado para arrestos y deportaciones.

El ICE ha enfrentado un intenso escrutinio por parte de legisladores demócratas, algunos de los cuales han pedido su abolición. Un número creciente de estadounidenses ha denunciado las operaciones de la agencia como inhumanas y excesivamente severas, y muchos han criticado la práctica de que los agentes usen máscaras.

Historias recomendadas:

Con información de: N+

HVI