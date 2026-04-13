Reportan Otro Migrante Mexicano Muerto Bajo Custodia de ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó hoy, 13 de abril de 2026, sobre el fallecimiento de otro mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Mediante un comunicado, la SRE detalló que el fallecimiento de la persona mexicana ocurrió el pasado 11 de abril, mientras se encontraba bajo custodia de autoridades migratorias del Centro Correccional de Winn, ubicado en el condado de Winnfield, Luisiana. Hasta el momento, la causa de la muerte sigue bajo investigación.

La SRE indicó que la representación consular activó el protocolo establecido y en coordinación con el Consulado General de México en Atlanta contactó con la familia del connacional para brindar la asistencia y acompañamiento legal correspondiente.

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México analiza acciones legales por muerte de mexicano

Igualmente, se mantiene comunicación con las autoridades pertinentes para conocer la causa de muerte y circunstancias previas con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos. Asimismo, en conjunto con la familia y personal jurídico de la Cancillería y sus programas de asesoría legal, se analizarán las acciones a seguir en el caso.

De este modo, la Cancillería reafirmó su preocupación y su exigencia de acciones inmediatas. "La repetición de defunciones es inaceptable y refleja deficiencias graves en los centros de detención migratoria de ICE, incompatibles con estándares de derechos humanos, y protección de la vida de las personas".

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Con información de N+.

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