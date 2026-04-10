Descubren el Primer Huevo Fósil de un Antepasado de los Mamíferos: ¿Cómo Era el Lystrosaurus?

Un equipo internacional de investigadores identificó, por primera vez, un huevo que contiene un embrión de Lystrosaurus, con una antigüedad aproximada de 250 millones de años.

Se trata del primer huevo fósil descubierto de un ancestro de los mamíferos, lo que aporta pruebas de que esos ancestros ponían huevos, según los expertos.

De acuerdo con un reciente estudio publicado en Plos One, el hallazgo además cuenta la historia de supervivencia del Lystrosaurus, un resistente antepasado mamífero herbívoro, luego del evento de extinción más devastador vivido en la Tierra.

Julian Benoit, de la Universidad Witwatersrand (Sudáfrica) y uno de los firmantes del artículo, la investigación es importante porque aporta la primera prueba directa de que los antepasados de los mamíferos ponían huevos, “lo que resuelve una cuestión que llevaba mucho tiempo sin resolverse sobre los orígenes de la reproducción mamífera”.

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Huevo con cría acurrucada en su interior

Cabe señalar que el fósil de huevo fue descubierto en 2008, con una cría perfectamente acurrucada en su interior.

Pero aunque los científicos sospechaban que la cría había muerto dentro del huevo, no tenían la tecnología necesaria para confirmarlo.

Y ahora pudieron analizar el huevo con el equipo del Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotón (ESRF) en Francia, lo que permitió captar el nivel de detalle requerido para estudiar huesos tan diminutos y delicados.

Gracias a ello, los investigadores pudieron sugerir que esos huevos probablemente tenían cáscara blanda, que raramente se conserva como fósil, por lo que este hallazgo es especialmente raro.

Detalles

El estudio indicó que el Lystrosaurus ponía huevos relativamente grandes en comparación con su tamaño corporal.

en comparación con su tamaño corporal. En los animales actuales, los huevos más grandes suelen contener más yema , lo que proporciona todos los nutrientes que un embrión necesita para desarrollarse de forma independiente, sin necesidad de alimentación parental tras la eclosión.

, lo que proporciona todos los nutrientes que un embrión necesita para desarrollarse de forma independiente, sin necesidad de alimentación parental tras la eclosión. Para los autores, este herbívoro no producía leche para sus crías , a diferencia de los mamíferos actuales.

, a diferencia de los mamíferos actuales. Los hallazgos sugieren que las crías probablemente fueran precoces .

. Nacían en una fase avanzada de desarrollo.

Habrían sido capaces de alimentarse por sí mismas, escapar de los depredadores y alcanzar rápidamente la madurez reproductiva.

Embrión de Lystrosaurus dentro de su caparazón parcialmente conservado, reconstrucción del animal. Foto: Julien Benoit y Sophie Vrard

El Lystrosaurus

La Universidad de Witwatersrand agregó en un comunicado que el Lystrosaurus prosperó gracias a su ritmo de vida acelerado y a su reproducción precoz en una de las épocas más difíciles de la historia de la Tierra.

Este animal no solo sobrevivió a la extinción masiva del Pérmico-Triásico, hace unos 252 millones de años, sino que prosperó en un mundo caracterizado por la inestabilidad ambiental extrema, un calor intenso y sequías prolongadas.

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Con información de EFE.

spb