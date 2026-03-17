Descubren Nuevo Mosasaurio Depredador de Más de 70 Millones de Años en Coahuila

Un equipo de paleontólogos de México e Inglaterra descubrió en el noreste del país una nueva especie de mosasaurio, un temible depredador marino que habitó los océanos hace aproximadamente 70 millones de años, durante el periodo Cretácico, cuando gran parte del territorio mexicano se encontraba cubierto por un antiguo mar tropical.

El hallazgo, publicado en la revista científica Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, describe a Prognathodon cipactli como un reptil marino especializado en capturar presas grandes y resistentes, lo que lo posicionaba como uno de los depredadores dominantes de su ecosistema.

El nombre de la especie tiene un profundo significado cultural. El término “cipactli” hace referencia a Cipactli, el monstruo acuático primordial de la mitología mexica. En los relatos cosmogónicos mesoamericanos, esta criatura la cual era una combinación de reptil y pez, fue dividida por los dioses para dar origen a la tierra y el cielo. De acuerdo con el investigador Rivera-Sylva, el nombre busca honrar esa conexión simbólica entre el océano primordial descrito en la tradición ancestral y este antiguo depredador marino.

Los mosasaurios fueron reptiles marinos gigantes emparentados con los lagartos actuales. Durante los últimos millones de años del Cretácico dominaron los mares del planeta, desempeñando un papel ecológico similar al que hoy ocupan grandes depredadores como tiburones y orcas.

Especialistas destacan que, a diferencia de otros países, el registro fósil de mosasaurios en México ha sido relativamente limitado, por lo que este descubrimiento aporta información valiosa para comprender mejor la evolución y diversidad de estos formidables cazadores marinos que gobernaron los océanos prehistóricos.

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Este mismo 2026, investigadores del Museo del Desierto presentaron al Xenovenator espinosai, un dinosaurio cazador que habitó la región entre General Cepeda y Saltillo hace 74 millones de años, durante el periodo Cretácico. El ejemplar, perteneciente a la familia de los velociraptores, habría sido un depredador nocturno que se alimentaba de pequeños animales.

Presentan al Xenovenator Espinosai, nueva especie de dinosaurio descubierta en Coahuila. Foto: Museo del Desierto

El hallazgo, cuyos restos fueron localizados entre 2002 y 2004, ahora se trabajará en su reconstrucción para exhibición. Con este descubrimiento, Coahuila suma al menos 15 especies de dinosaurios encontradas en su territorio.

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