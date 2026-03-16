Muere Bebé de 1 Año al Caer en Bote con Agua en Coahuila; Fue Encontrada por su Hermano

Una bebé de 1 año 3 meses, identificada como Juliana, perdió la vida al caer por accidente al interior de un bote con agua, los hechos se registraron en la colonia Villarreal, en Piedras Negras.

Su hermano de 12 años fue quien, al salir a buscarla al patio, la encontró en el interior del recipiente, por lo que de inmediato dio aviso a sus padres, en ese momento y sin pensarlo, decidieron trasladarla a un hospital, pero cuando circulaban por las calles Juan de la Barrera y el bulevar Manuel Pérez Treviño en la colonia 100 Casas, fueron interceptados por socorristas del cuerpo de Bomberos.

En ese momento le brindaron los primeros auxilios y minutos después lograron llegar a las instalaciones del Hospital de Zona número 11 del IMSS, donde desafortunadamente fue declarada sin vida.

Bebé de 1 año Muere al Caer por Accidente en Bote con Agua en Piedras Negras.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) así como personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), acudieron al hospital para realizar las investigaciones correspondientes y confirmar o descartar alguna omisión de cuidado.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle la necropsia y determinar las causas reales de su fallecimiento.

Muere bebé al caer por accidente en tina con agua en colonia Cerro de la Cruz en Torreón

Un bebé de 1 año y 6 meses perdió la vida luego de caer accidentalmente en una tina con agua al interior de su domicilio en la colonia Cerro de la Cruz en Torreón. El hecho ocurrió la tarde del 8 de marzo.

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Sus familiares lo trasladaron de inmediato a las instalaciones de la Cruz Roja para recibir atención médica; sin embargo, pese a los intentos de reanimación por parte del personal médico, el menor ya no contaba con signos vitales. La FGE tomó conocimiento del caso y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

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