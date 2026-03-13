Encuentran Cuerpo de Hombre en Zona Despoblada de la Colonia Analco en Ramos Arizpe

Un hombre de aproximadamente 30 años murió a un costado del deportivo Ramos Arizpe, ubicado en la colonia Analco, al poniente de la ciudad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 horas, cuando se reportó el hallazgo en una zona despoblada, a unos metros de una línea de árboles.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área para que agentes de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) pudieran realizar las diligencias correspondientes.

Hallan a Hombre Muerto a un Costado de Instalaciones Deportivas en Ramos Arizpe.

Trascendió que la víctima vestía ropa deportiva, sudadera negra y tenis. Presentaba un raspón en la frente, por lo que presuntamente cayó o sufrió un infarto, lo cual se verificará con la necropsia.

Hallan a hombre sin vida en calles del Centro de Torreón

Un hombre de 50 años fue localizado sin vida durante la tarde del martes 3 de marzo en calles de la colonia Centro de Torreón. El hallazgo ocurrió entre la avenida Matamoros y la calle Ramos Arizpe, al exterior de un edificio abandonado.

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El fallecido fue identificado como Alejandro, quien presuntamente se dedicaba a la venta de dulces. Al lugar acudieron elementos de servicios periciales para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicaría la necropsia de ley para determinar las causas del deceso.

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