FGR Asegura Rifles de Asalto Ocultas en Camioneta en Allende

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron dos armas largas en un punto de inspección ubicado en el kilómetro 53 de la carretera federal 57, en el municipio de Allende, Coahuila.

Durante una revisión, las autoridades detectaron los rifles de asalto ocultos en el remolque de una camioneta, entre herramienta, bicicletas, hieleras y otros objetos, por lo que se procedió a su aseguramiento.

Tanto el vehículo, como el conductor fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien dará seguimiento al caso y determinará su presentación ante un juez federal.

Aseguran armas y cartuchos en casa de la colonia Estrella en Torreón

El 13 de febrero del 2026, autoridades aseguraron 65 kilogramos de cannabis y tres armas de fuego en una casa ubicada en la colonia Estrella de Torreón. El aseguramiento del armamento y la droga se dio durante un operativo desplegado en el sector donde se logró obtener indicios vinculados presuntamente con actividades de narcomenudeo.

La acción fue ejecutada por elementos del Grupo Reacción Laguna de la Policía de Acción y Reacción del Estado de Coahuila, quienes implementaron un dispositivo estratégico en el sector tras labores de vigilancia.

Fueron asegurados seis paquetes rectangulares envueltos con cinta canela, que en su interior contenían hierba verde con características físicas propias de la marihuana, con un peso aproximado de 60 kilogramos.

Además se aseguraron tres armas de fuego, así como diversos cartuchos. Las autoridades informaron que todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades.

