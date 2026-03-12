Descubren a Enfermera del CEFERESO Introduciendo Droga para Interno en Gómez Palacio

La delegación en Durango de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que el personal de vigilancia del Centro Federal de Reinserción Social 14, localizado en la comunidad del 6 de Octubre en Gómez Palacio, descubrió que una enfermera introducía narcóticos a uno de los hombres privados de la libertad.

La enfermera identifica como Rosa "N", adscrita al personal de salud del mismo reclusorio, fue descubierta cuando intentaba ingresarle a un interno 83 gramos de cocaína. Se informó que la droga la llevaba en una caja en la que mencionaba que llevaba el medicamento que le aplicaría al interno.

Ante esta situación, la enfermera fue detenida y puesta a disposición del agente de Ministerio Público de la Federación que integró la carpeta por la comisión del delito contra la salud.

El juez la vinculó a proceso y como medida cautelar, se le dictó prisión preventiva oficiosa y fijo 2 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Aseguran cannabis y cristal tras cateo en ejido Centinela de Piedras Negras

El pasado 23 de enero del 2026, elementos de la Guardia Nacional, Policía Civil de Coahuila y agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aseguraron cannabis y metanfetamina, en un cateo realizado en el ejido Centinela perteneciente al municipio de Piedras Negras.

De acuerdo con la información, las autoridades acudieron al lugar donde localizaron medio kilo de cannabis, 50 gramos de la droga conocida como "cristal" y una camioneta.

Se informó que el cateo estaría relacionado con un decomisado realizado en días previos cuando los elementos aseguraron 16 kilos de metanfetaminas que se encontraban ocultos en un vehículo, mismo que se encontraba abandonado sobre la carretera federal 57 en el tramo Nava-Allende.

Tras las investigaciones, las autoridades solicitaron a un juez, la orden de cateo donde se localizó la droga sin personas detenidas.

