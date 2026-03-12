Agreden a Joven en Periférico de Gómez Palacio; Es Trasladado a la Cruz Roja

La mañana de este miércoles 11 de marzo, un joven de 18 años fue agredido físicamente por varias personas en el bulevar Ejército Mexicano a la altura de la colonia Fidel Velázquez en Gómez Palacio.

Yoset Salazar de 18 años, iba acompañado con otro hombre por el bulevar cuando fueron interceptados por varias personas del sexo masculino quienes los empezaron a agredir físicamente para luego retirarse del lugar.

Yoset fue trasladado para recibir atención médica en Cruz Roja mientras que elementos de la Policía Investigadora de Delitos en la Región Laguna realizan las indagatorias correspondientes.

Adolescente es golpeado por grupo de jóvenes en Torreón

Un adolescente de 16 años, identificado como Matías “N”, fue agredido por un grupo de jóvenes en calles de la colonia María Mercado de López Sánchez en Torreón. El ataque ocurrió durante la madrugada del 1 de marzo, cuando el menor caminaba de regreso a su domicilio y fue interceptado por varios sujetos que comenzaron a golpearlo.

Tras la agresión, el joven fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, donde permaneció bajo observación. Autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los presuntos responsables del ataque.

