Adolescente es Golpeado por Grupo de Jóvenes Cuando Regresaba a su Casa en Torreón

Un menor de 16 años, identificado como Matías "N", fue atacado por un grupo de jóvenes en la colonia María Mercado de López Sánchez en la ciudad de Torreón, Coahuila.

El incidente ocurrió el pasado domingo, 1 de marzo, alrededor de las 2:30 horas en la intersección de las calles Profesionistas y Agropecuarios. De acuerdo con testigos, un grupo de ocho jóvenes de aproximadamente 20 años, serían los presuntos responsables del ataque.

La víctima caminaba de regreso a su domicilio cuando fue interceptada y golpeada, dejándola tendida en el pavimento. Matías fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y se encuentra bajo observación, mientras las autoridades investigan el caso y buscan a los responsables.

Apuñalan a adolescente en colonia El Huarache en Lerdo

Un adolescente de 14 años fue atacado con un arma blanca la tarde del 26 de febrero en la colonia El Huarache en Lerdo. El menor caminaba por la avenida Independencia cuando un hombre se le acercó y lo hirió en la espalda.

Personas que presenciaron los hechos lograron someter al presunto responsable y lo entregaron a elementos de la Policía Municipal. El joven fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, mientras que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal.

