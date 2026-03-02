Muere Joven Ahogado al Resbalarse de una Piedra y Caer en Cascada de Arteaga

Un joven de 21 años murió ahogado en la cascada conocida como "El Salto" ubicada en el ejido Nuncio perteneciente al municipio de Arteaga, Coahuila. La víctima fue identificada como José Ángel.

El compañero del occiso indicó que el domingo, 1 de marzo, decidieron ir a este paraje natural junto a su hijo Iker, para recolectar piedra caliche. Al terminar, se acercaron a la orilla del agua, a pesar de que ninguno sabía nadar.

Muere Joven de 21 Años Ahogado en Cascada de Arteaga

José Ángel se paró en una piedra pero se resbaló y cayó al agua. Su compañero intentó ayudarlo, pero como tampoco sabía nadar, pidió apoyo a otras personas que se encontraban en el lugar.

Luis Enrique, quien escuchó el llamado, entró al agua y al fondo localizó el cuerpo de José Ángel, lo sacó e inmediatamente le dio Reanimación Cardiopulmonar (RCP) sin lograr reanimarlo.

Paramédicos de Arteaga arribaron al lugar y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a la Policía Municipal y agentes del Ministerio Público.

Muere hombre de la tercera edad ahogado en alberca en Torreón

Un hombre de 64 años fue localizado sin vida la tarde del 31 de enero al interior de una casa en la colonia Ampliación La Rosita en Torreón. El cuerpo fue encontrado flotando en la alberca del domicilio por sus propios familiares, quienes acudieron al lugar y, al no verlo dentro de la casa, comenzaron a buscarlo en el patio.

Tras el hallazgo, se dio aviso al sistema de emergencias, 911 y al sitio acudieron autoridades, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila tomó conocimiento de lo ocurrido.

