Muere Hombre y su Hermano Resulta Gravemente Lesionado tras Chocar Contra Casa en Acuña

Un aparatoso accidente vial se registró durante las primeras horas de este sábado 28 de febrero en Ciudad Acuña, Coahuila, donde un hombre perdió la vida y su hermano resultó gravemente herido.

El percance ocurrió en la colonia Francisco I. Madero, donde presuntamente debido al exceso de velocidad, ambos tripulantes de una camioneta terminaron al interior de un domicilio.

Elementos de Tránsito acudieron a las calles Iturbide y Piedras Negras, donde localizaron el vehíuculo dentro de la vivienda. Paramédicos de Cruz Roja encontraron a un hombre sin vida al interior de la unidad, quien fue identificado como Rubén “N”, mientras que Alan “N” presentaba lesiones graves y fue trasladado a un hospital de la localidad.

Afortunadamente, en el área de la cocina no se encontraba ninguna persona al momento del fuerte impacto, donde fue derribado un muro y la camioneta quedó prácticamente adentro del domicilio.

Agentes de la Fiscalía tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle la necropsia de ley, mientras que peritos recabaron datos de prueba para integrarlos a la carpeta de investigación y esclarecer lo ocurrido.

Muere mujer después de volcar en Villa Juárez en Lerdo

Una mujer de 27 años perdió la vida la tarde del 23 de febrero, luego de la volcadura de un vehículo tipo Razer en un camino de terracería ubicado a la orilla del río Nazas, en la comunidad de Villa Juárez, en Ciudad Lerdo, Durango.

De acuerdo con los reportes, la unidad era conducida por Randi Eduardo “N” de 34 años, quien presuntamente perdió el control, lo que provocó que el vehículo diera varias volteretas. La joven salió proyectada y murió en el lugar, mientras que el conductor quedó a disposición de las autoridades.

