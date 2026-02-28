Realizan Mural en Memoria de Chris Hernán en Colonia Eduardo Guerra en Torreón

Amigos de Chris Hernán, joven que falleció a causa de una caída en los Tribunales de Justicia Municipal de Torreón, realizaron un mural con su retrato para rendirle homenaje en la colonia Eduardo Guerra, barrio que lo vio crecer.

Carlos González, amigo de Chris Hernán, comentó que era un joven alegre y solidario, por lo que decidieron honrar su memoria con esta obra. El mural, ubicado en la avenida Octava y calle Q, lo muestra sosteniendo una guitarra, instrumento que reflejaba su pasión por la música.

Más allá de una pintura, es un lugar que tiene como objetivo un punto de reunión para familiares y amigos de Chris Hernán en el que se podrán dejar veladoras y arreglos florales.

Cronología sobre la muerte de Chris Hernán

La muerte de Chris Hernán de 24 años, generó conmoción en Torreón luego de que falleció el 20 de enero del 2026 en el Hospital General, días después de haber sido detenido tras acudir a un bar de la ciudad donde celebraba su cumpleaños. La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar la causa del deceso.

Videos grabados por sus amigos lograron captar el momento en que Chris sale del establecimiento acompañado de varios elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Tras lo ocurrido, el pasado 22 de enero, la Dirección de Inspección y Verificación Municipal colocó sellos de clausura en el establecimiento ubicado sobre la avenida Morelos, al señalar presuntas violaciones al reglamento estatal relacionado con la venta y consumo de alcohol. La medida se aplicó mientras avanzaban las indagatorias sobre lo sucedido.

El 23 de enero del 2026, en rueda de prensa, autoridades estatales dieron a conocer que, tras revisar grabaciones de videovigilancia del Centro de Justicia Municipal, se determinó que el joven sufrió una caída accidental que le provocó las lesiones que derivaron en su muerte. Aunque se descartó el delito de homicidio, la investigación permaneció abierta para integrar todos los elementos al expediente.

