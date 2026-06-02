Despliegan Helicóptero para Combatir Incendio Forestal Cerca de Franja Fronteriza de BC

Autoridades desplegaron un helicóptero para combatir un incendio forestal en los límites de Tijuana y Tecate

Incendio forestal en límites de Tijuana y TecateFoto: Protección Civil de Baja California

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Incendio forestal en límites de Tijuana y Tecate: helicóptero y brigadas trabajan para evitar su propagación. Conoce las medidas de emergencia en la frontera.

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