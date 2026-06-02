Despliegan Helicóptero para Combatir Incendio Forestal Cerca de Franja Fronteriza de BC

Autoridades desplegaron un helicóptero especializado para contener un incendio forestal registrado en la zona de Rancho Las Uvas, en los límites de Tijuana y Tecate, con el objetivo de evitar su propagación y proteger la franja fronteriza.

Acciones aéreas para contener el fuego

Como parte de las labores de emergencia, el helicóptero realiza descargas de agua de forma directa sobre los puntos de mayor intensidad del incendio, lo que ha permitido reforzar las acciones de contención desde el aire.

En tierra, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) trabaja en conjunto con elementos del Cuerpo de Bomberos de Tijuana, así como brigadas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

Las autoridades señalaron que la contención rápida del imcendio es una prioridad operativa para evitar riesgos mayores y proteger tanto a la población como al entorno natural.

Las acciones conjuntas buscan impedir que las llamas se extiendan hacia otras zonas, especialmente en un área cercana a la frontera, donde el impacto podría ser mayor.