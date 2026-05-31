Localizan Túnel Clandestino Hacia EUA en Vivienda de Nueva Tijuana tras Cateos

Autoridades realizaron cateos en Baja California donde aseguraron droga, cartuchos, dispositivos electrónicos y localizaron un túnel clandestino.

Localizan Túnel Fronterizo en TijuanaFoto: Marina

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Descubren túnel clandestino en Nueva Tijuana tras cateos. Autoridades aseguran droga y detienen a un sospechoso. ¿Qué más encontraron?

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