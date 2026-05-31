Localizan Túnel Clandestino Hacia EUA en Vivienda de Nueva Tijuana tras Cateos

Autoridades federales y estatales realizaron operativos de cateo en distintos puntos de Baja California, donde aseguraron droga, cartuchos, dispositivos electrónicos y detectaron un túnel presuntamente utilizado para actividades ilícitas, además de lograr la detención de una persona.

Cateo en colonia Nueva Tijuana

En una primera acción, personal de Infantería de Marina brindó seguridad perimetral durante un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Nueva Tijuana. En el sitio se localizaron cuatro cartuchos, tres teléfonos celulares, tarjetas bancarias, un dispositivo DVR, diversas identificaciones, una cartera, 24 dosis de metanfetamina y una bolsa con marihuana.

Asimismo, dentro del inmueble fue hallado un túnel construido con madera que aparentemente se dirige hacia la línea fronteriza.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), el túnel cuenta con una longitud aproximada de 265 metros y una profundidad de 6.30 metros, además de infraestructura operativa como iluminación y ventilación, así como un mecanismo electrónico deslizante en ambos sentidos entre México y Estados Unidos.

Las investigaciones señalan que esta excavación probablemente conecta con una calle en San Diego, California, y que el inmueble funcionaba como un centro de almacenamiento, logística y posible tráfico de armas, explosivos y sustancias ilícitas.

Operativo en colonia Villa del Mar

En una segunda intervención, elementos navales apoyaron en la seguridad perimetral durante un cateo realizado por la Fiscalía General del Estado en un domicilio de la colonia Villa del Mar.

Durante esta acción se logró la detención de un presunto responsable, además del aseguramiento de una bolsa con metanfetamina, otra con marihuana y el inmueble.

Puesta a disposición

La persona detenida, junto con la droga, cartuchos, equipos electrónicos y propiedades aseguradas, quedó a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

La Secretaría de Marina reiteró que continuará trabajando en coordinación con los tres niveles de gobierno para combatir actividades ilícitas y fortalecer la seguridad en Baja California.

APG