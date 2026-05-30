Muere Atropellada Mujer Ciclista al Intentar Cruzar la Carretera San Luis, en Mexicali

Una mujer de 38 años perdió la vida la mañana de este viernes 29 de mayo tras verse involucrada en un accidente de tránsito cuando circulaba en bicicleta sobre la carretera San Luis, al oriente de Mexicali.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de tránsito, la ciclista fue impactada por un automóvil, hecho que derivó en su fallecimiento en el lugar. El conductor señalado como responsable fue detenido mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del percance.

El incidente ocurrió durante las primeras horas del día en esta vialidad ubicada al oriente de la capital bajacaliforniana. Tras el reporte del accidente, las autoridades correspondientes iniciaron las diligencias para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades derivadas del caso.

Mujer muere tras ser atropellada en su bicicleta en la carretera San Luis.

Las primeras indagatorias apuntan a que en el accidente pudieron existir factores relacionados con ambas partes involucradas. Según la información preliminar, la mujer que viajaba en bicicleta presuntamente intentó cruzar la vialidad cuando ocurrió el impacto con el vehículo que transitaba por la zona.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, también se analiza la actuación del conductor del automóvil, ya que presuntamente circulaba a exceso de velocidad y sin las precauciones necesarias para evitar la colisión.

Como resultado del accidente, la mujer de 38 años perdió la vida, mientras que el conductor fue detenido para quedar a disposición de las instancias correspondientes. Las autoridades continúan recopilando información y evidencias relacionadas con el hecho para determinar con precisión la mecánica del percance.

El caso permanece bajo investigación y serán las autoridades competentes quienes definan las responsabilidades que correspondan.

RCP