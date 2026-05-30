Muere Atropellada Mujer Ciclista al Intentar Cruzar la Carretera San Luis, en Mexicali

La mujer intentó cruzar la carretera cuando fue impactada por el vehículo que presuntamente circulaba a exceso de velocidad.

Mujer Ciclista Muere en Accidente en Carretera San Luis de MexicaliFoto: N+

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Una ciclista de 38 años pierde la vida en un accidente en la carretera San Luis de Mexicali. Se investigan las causas y responsabilidades del trágico suceso.

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