Familia de Carmen Salinas Demanda a Saskia Niño de Rivera por Perjudicar Imagen de la Actriz

La familia de la fallecida actriz mexicana Carmen Salinas decidió emprender acciones legales contra Saskia Niño de Rivera tras la polémica generada por declaraciones difundidas en el podcast Penitencia, donde se hicieron acusaciones sin pruebas que, según sus familiares, dañaron la memoria y reputación de la artista.

María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, presentó una demanda por daño moral contra Saskia Niño de Rivera. En la querella también fue incluido Emiliano Aguilar, quien habría replicado y respaldado públicamente algunos de los señalamientos realizados contra la actriz.

¿Por qué demandaron a Saskia Niño de Rivera?

La controversia comenzó después de que en un episodio del podcast Penitencia un recluso identificado como “Beto” mencionó a Carmen Salinas al hablar de supuestos actos ilícitos y rituales satánicos.

Aunque el contenido fue posteriormente editado, el fragmento original se viralizó en redes sociales y provocó indignación entre los familiares de la actriz.

Desde entonces, María Eugenia Plascencia aseguró que las acusaciones afectaron gravemente la imagen pública de su madre y cuestionó que el nombre de la actriz apareciera sin censura en el programa.

¿Qué exige la familia de Carmen Salinas?

Según los documentos, la demanda solicita una serie de medidas para reparar el presunto daño moral causado a la memoria de la actriz. Entre ellas destacan:

Una indemnización económica.

Una disculpa pública difundida con el mismo alcance que tuvo el contenido original.

La eliminación total del material considerado ofensivo.

Garantías de no repetición.

El pago de gastos y costos derivados del proceso judicial.

El abogado de la familia, Gerardo Rincón, indicó, además, que podrían emprenderse otras acciones legales, incluyendo posibles procedimientos de carácter penal relacionados con la difusión de la información.

Saskia ya había ofrecido una disculpa

Antes de que se formalizara la demanda, Saskia Niño de Rivera reconoció públicamente que hubo un “error editorial” en el episodio y explicó que el contenido fue retirado temporalmente, editado y vuelto a publicar. También aseguró que nunca existió la intención de perjudicar a Carmen Salinas ni a su familia.

Sin embargo, María Eugenia Plascencia manifestó que las disculpas no fueron suficientes para reparar el daño ocasionado y sostuvo que el nombre de su madre debe ser reivindicado públicamente.

¿Qué sigue en el proceso?

Tras la presentación formal de la demanda, Saskia Niño de Rivera y Emiliano Aguilar podrían ser citados por las autoridades para responder a los señalamientos.

El juzgado correspondiente analizará las pruebas aportadas por ambas partes y determinará si procede alguna de las medidas solicitadas por la familia de Carmen Salinas.