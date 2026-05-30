Familia de Carmen Salinas Demanda a Saskia Niño de Rivera por Perjudicar Imagen de la Actriz

La familia de Carmen Salinas presentó una demanda por daño moral contra Saskia Niño de Rivera y Emiliano Aguilar tras la difusión de acusaciones en el podcast Penitencia.

Carmen-salinas-familia-demanda-saskia-nino-de-rivera-emiliano-aguilarFoto: Cuartoscuro

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La familia de Carmen Salinas demanda a Saskia Niño de Rivera por daño moral tras acusaciones en un podcast. Exigen disculpas públicas y compensación económica. ¿Qué opinas de esta polémica?

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