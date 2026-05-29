Detienen a Docente de Primaria en Tijuana por Presunto Hostigamiento a Alumna

Docente de primaria en Valle Bonito, es asegurado por presunto hostigamiento a alumna de 11 años

Activan Protocolos por Presunto Hostigamiento a Menor en Primaria de TijuanaFoto: SSPCM

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Un maestro en Valle Bonito enfrenta acusaciones de hostigamiento hacia una menor. La policía y el Escuadrón Violeta ya investigan. Descubre los detalles de esta preocupante situación.

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