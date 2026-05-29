Detienen a Docente de Primaria en Tijuana por Presunto Hostigamiento a Alumna

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), en coordinación con personal del Escuadrón Violeta, atendieron un reporte en una escuela primaria de la colonia Valle Bonito, relacionado con un presunto caso de hostigamiento hacia una alumna de 11 años.

De acuerdo con el reporte oficial, personal directivo del plantel solicito el apoyo de la Policía Municipal tras la denuncia presentada por la madre de la menor, quien señaló que su hija habría recibido mensajes inapropiados presuntamente por parte de un docente.

De acuerdo con la información proporcionada, los mensajes habrían sido realizados tanto en un cuaderno escolar como a través de un teléfono celular, lo que derivó en la activación inmediata de los protocolos de atención correspondientes.

Activan protocolos tras presunto caso de hostigamiento

Al lugar acudieron elementos del Escuadrón Violeta, especializados en la atención de casos de violencia de género y protección de niñas, niños y adolescentes, quienes brindaron acompañamiento a la víctima y realizaron las diligencias necesarias para la elaboración del Informe Policial Homologado.

Asimismo, se estableció contacto con la autoridad ministerial, determinándose la canalización del caso para dar seguimiento a las investigaciones conforme a la ley.

En tanto, el docente, un hombre de 28 años, fue presentado ante el Juez Municipal, quien ordenó su ingreso a la Estancia Municipal de Infractores por una falta administrativa, quedando además sujeto a los procedimientos legales derivados de la denuncia.

APG