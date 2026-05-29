Detienen a Jesús "N", Integrante de 'Los Petrofactureros', durante Cateo en Nuevo León

La detención de Jesús "N" se dio durante un cateo en cuatro inmuebles en los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey, Escobedo y Salinas Victoria

Jesús "N", integrante de 'Los Petrofactureros'. Foto: FGRJesús "N", integrante de 'Los Petrofactureros'. Foto: FGR

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