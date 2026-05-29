Detienen a Jesús "N", Integrante de 'Los Petrofactureros', durante Cateo en Nuevo León

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, informó este viernes 29 de mayo de 2026 sobre la detención de Jesús "N", integrante de Los Petrofactureros.

La detención de Jesús "N" se dio durante un cateo en cuatro inmuebles en los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey, Escobedo y Salinas Victoria en Nuevo León.

Esto, como parte de los trabajos del gobierno federal para combatir los delitos en materia de hidrocarburos y en seguimiento a diversas detenciones que se han llevado a cabo en semanas pasadas para debilitar a dicha organización delictiva que simula actividades en sectores logístico, energético y de transporte.

Así fue la detención de Jesús "N"

En un comunicado, la FGR precisó que Jesús "N" fue detenido junto con un arma de fuego durante los cateos, solicitados por el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Asimismo, en los inmuebles se aseguraron cuatrimotos, vehículos particulares, 42 tractocamiones, 13 camiones de carga, camiones de volteo, dos retroexcavadoras, una grúa de canastilla, 62 contenedores cilíndricos, inmuebles, un predio utilizado como patio de maniobras y trasvase, documentación diversa y objetos del delito.

Cabe destacar que la documentación estaba probablemente relacionada con al menos tres empresas investigadas por delitos en materia de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La #FGR, a través de #FEMDO y en coordinación con el @GabSeguridadMX, ejecutó cateos en cuatro inmuebles de #NL, donde se detuvo a Jesús “N” junto con un arma de fuego.

Asimismo, se aseguraron cuatrimotos, vehículos particulares, 42 tractocamiones, 62 contenedores cilíndricos,… pic.twitter.com/Xc7tRPCnyi — FGR México (@FGRMexico) May 29, 2026

¿Quién es Jesús "N"?

Jesús "N" es señalado como un presunto integrante de una red de empresas llamada "Los Petrofactureros", integrada por personas físicas y morales vinculadas a más de 40 empresas utilizadas para simular actividades en sectores logístico, energético y de transporte, sin contar con infraestructura real.

AMP