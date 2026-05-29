Falsos Streams del Mundial 2026: el Fraude que Ya Suma Más de 2,500 Quejas

La fiebre por ver los partidos se ha convertido en el nuevo gancho para los ciberdelincuentes

Alertan por plataformas falsas para ver el Mundial 2026Foto: Archivo | Cuartoscuro

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CONDUSEF alertó sobre plataformas de streaming falsas que ofrecen ver el Mundial 2026 a bajo costo, solo para robar datos personales y bancarios

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